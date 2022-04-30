損中國形象煽動反華？　「大翻譯運動」多語言譯內地網民激進評論

精心地在中國社交媒體中挑選極端、激進的網民評論作為素材，翻譯成包括英文、日文、韓文、烏克蘭文等在內的多種外文，再於Twitter進行整合發布，是今年3月出現的「大翻譯運動」（The Great Translation Movement）所從事的本質內容。

「大翻譯運動」官方Twitter帳號聲稱，其所作所為的目的是為了「讓中國走向自由，民主，憲政」，惟實則卻煽動了反華負面情緒，挑撥中國與外部世界的關係。有內地媒體認為，「大翻譯運動」是自2020年新冠病毒全球大流行後，令人更加厭惡的「網絡病毒」，且正悄然發生「變異」。



所謂「大翻譯運動」是一場圍繞Twitter帳號「@TGTM_Official」展開的以「翻譯」為名的去中心化反華運動。相關帳號註冊於2022年3月7日，自稱為「第四權·流浪者·手握醜聞·戴著來自陰溝的皇冠」，但表示不對帳號內的原創內容負責，亦未有獲Twitter官方認證。截至目前，帳號內已發布674則帖子。

至於其內容產生的步驟主要包括，部分熟悉中國媒體環境的成員負責尋找素材，再由擅長外語的成員對相應內容進行翻譯，並將內容整合成圖片形式，最後在Twitter上發布。除了英文之外，一些言論還被針對性地翻譯成日語、韓語、烏克蘭語、法語、阿拉伯語等。

而被翻譯的內容，大多為涉及俄烏局勢、中國抗疫政策等的激進評論。參與「大翻譯運動」的人群大多對中國和中國人抱有強烈敵對、厭惡情緒，其中不乏支持「台獨」、「港獨」甚至「藏獨」的人士。官媒《人民日報》海外版報道指，「大翻譯運動」片面截取翻譯了中文社交媒體上一些過激言論，向外國受眾傳遞的標籤化信息帶有明顯反華傾向和誘導性。

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據「德國之聲」報道，「大翻譯運動」最初是由海外社交平台Reddit上極度活躍的反華中文社群「ChongLangTV」發起，但由於該社群對一位拒絕從上海向烏克蘭匯款的微博用戶進行起底，而被Reddit以「曝光他人隱私」為由封殺。其後，「ChongLangTV」成員轉戰至Twitter加入「大翻譯運動」之中。

「德國之聲」的報道又指，部分「大翻譯運動」參與者在接受訪問時表示，組建「大翻譯運動」的初衷是「希望能夠讓更多國家的人明白，中國人並不是和大外宣當中的形象一樣『熱情，好客，溫良』，而是『驕傲，自大，民粹主義興盛，殘忍，嗜血，毫無同情心的集合體』。」其最終目的是為了讓全世界擁有華人血統的人「為自己的愚昧而感到羞恥」。

有內地媒體人認為，雖然「大翻譯運動」目前在外媒輿論場的影響力比較有限，但是其正獲得越來越多的西方政府與媒體關注。在中西之間存在明顯文化與認知鴻溝的情況下，「大翻譯運動」會讓各國網民對中國（人）形成先入為主的反智反潮流負面印象，非常不利於中國對外開放交流和現代國家形象建構，由此引發的反華思潮，甚至還可能直接影響到海外華人的安全與利益，其危害絕對不容低估。

亦有內地學者建議，中國需要採取必要的反制措施以遏制「大翻譯運動」。包括官方層面上，要依法依規加強對國內網絡平台的管理，規範網民行為，加強網絡監管，強化與外部世界的交流溝通，用事實和數據講好中國故事。民間層面上，發揮有家國情懷、掌握跨文化交流技巧的留學生和愛國華人華僑群體的海外傳播優勢，引導其正面宣傳真實的中國，努力塑造中國良好的國際形象。