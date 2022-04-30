損中國形象煽動反華？ 「大翻譯運動」多語言譯內地網民激進評論
精心地在中國社交媒體中挑選極端、激進的網民評論作為素材，翻譯成包括英文、日文、韓文、烏克蘭文等在內的多種外文，再於Twitter進行整合發布，是今年3月出現的「大翻譯運動」（The Great Translation Movement）所從事的本質內容。
「大翻譯運動」官方Twitter帳號聲稱，其所作所為的目的是為了「讓中國走向自由，民主，憲政」，惟實則卻煽動了反華負面情緒，挑撥中國與外部世界的關係。有內地媒體認為，「大翻譯運動」是自2020年新冠病毒全球大流行後，令人更加厭惡的「網絡病毒」，且正悄然發生「變異」。
所謂「大翻譯運動」是一場圍繞Twitter帳號「@TGTM_Official」展開的以「翻譯」為名的去中心化反華運動。相關帳號註冊於2022年3月7日，自稱為「第四權·流浪者·手握醜聞·戴著來自陰溝的皇冠」，但表示不對帳號內的原創內容負責，亦未有獲Twitter官方認證。截至目前，帳號內已發布674則帖子。
至於其內容產生的步驟主要包括，部分熟悉中國媒體環境的成員負責尋找素材，再由擅長外語的成員對相應內容進行翻譯，並將內容整合成圖片形式，最後在Twitter上發布。除了英文之外，一些言論還被針對性地翻譯成日語、韓語、烏克蘭語、法語、阿拉伯語等。
而被翻譯的內容，大多為涉及俄烏局勢、中國抗疫政策等的激進評論。參與「大翻譯運動」的人群大多對中國和中國人抱有強烈敵對、厭惡情緒，其中不乏支持「台獨」、「港獨」甚至「藏獨」的人士。官媒《人民日報》海外版報道指，「大翻譯運動」片面截取翻譯了中文社交媒體上一些過激言論，向外國受眾傳遞的標籤化信息帶有明顯反華傾向和誘導性。
據「德國之聲」報道，「大翻譯運動」最初是由海外社交平台Reddit上極度活躍的反華中文社群「ChongLangTV」發起，但由於該社群對一位拒絕從上海向烏克蘭匯款的微博用戶進行起底，而被Reddit以「曝光他人隱私」為由封殺。其後，「ChongLangTV」成員轉戰至Twitter加入「大翻譯運動」之中。
「德國之聲」的報道又指，部分「大翻譯運動」參與者在接受訪問時表示，組建「大翻譯運動」的初衷是「希望能夠讓更多國家的人明白，中國人並不是和大外宣當中的形象一樣『熱情，好客，溫良』，而是『驕傲，自大，民粹主義興盛，殘忍，嗜血，毫無同情心的集合體』。」其最終目的是為了讓全世界擁有華人血統的人「為自己的愚昧而感到羞恥」。
日本人のみを対象として詐欺罪をおかした犯人に中国人は褒め言葉を寄せた。#大翻訳運動 #大翻译运动 #TheGreatTranslationMovement @hajimesyacho @hikakin @seikin_official pic.twitter.com/o4m4xZvoIP— The Great Translation Movement 大翻译运动官方推号 (@TGTM_Official) April 30, 2022
有內地媒體人認為，雖然「大翻譯運動」目前在外媒輿論場的影響力比較有限，但是其正獲得越來越多的西方政府與媒體關注。在中西之間存在明顯文化與認知鴻溝的情況下，「大翻譯運動」會讓各國網民對中國（人）形成先入為主的反智反潮流負面印象，非常不利於中國對外開放交流和現代國家形象建構，由此引發的反華思潮，甚至還可能直接影響到海外華人的安全與利益，其危害絕對不容低估。
亦有內地學者建議，中國需要採取必要的反制措施以遏制「大翻譯運動」。包括官方層面上，要依法依規加強對國內網絡平台的管理，規範網民行為，加強網絡監管，強化與外部世界的交流溝通，用事實和數據講好中國故事。民間層面上，發揮有家國情懷、掌握跨文化交流技巧的留學生和愛國華人華僑群體的海外傳播優勢，引導其正面宣傳真實的中國，努力塑造中國良好的國際形象。