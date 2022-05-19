進一步嚴格財政支出管理　河南省：勤儉節約堅持過緊日子

據河南省財政廳周二（17日）消息，該省近日印發《河南省委辦公廳河南省人民政府辦公廳關於進一步勤儉節約堅持過緊日子的通知》（下稱《通知》），進一步嚴格財政支出管理，大力推進節約型機關建設，集中財力保障全省重大戰略決策部署落實。



《通知》要求嚴格規範費用支出，強化機構編制剛性約束，規範政府採購管理，以進一步降低行政運行成本；以嚴控辦公費、印刷費、會議費、培訓費、「三公」經費、委託業務費、課題研究和規劃編制經費、慶典論壇展會活動費、餐飲費9項支出為抓手，大力推進節約型機關建設，倡導綠色低碳辦公；嚴格控制機構編制增長，嚴禁干預機構設置、職能配置和編制配備，嚴控編外聘用人員，規範適用崗位、職責權限和各項管理制度；以嚴格控制單一來源採購，擴大競爭性採購比重，推動符合條件的項目採取批量集中採購、集中帶量採購、聯合採購統一談判定價等方式，降低採購成本，實現「優質優價」。

還要進一步加強資產工程管理，嚴格工程建設項目管理，明確加強政府投資項目管理，嚴格按照批覆的投資規模和內容建設，探索政府投資工程集中統一代建制，嚴格新建、改建、擴建及大規模維修樓堂館所，切實降低建設和運行成本；嚴格政務信息化項目建設管理，加強電子政務項目的統一規劃、聯通共享、集約整合，避免獨立建設、重複建設，嚴控數據大屏、演示指揮系統等用戶少、績效低的電子政務項目；加強資產配置使用管理，推進建立資源共建共享機制，提高設施設備利用率和資金使用效益。

《通知》進一步強調要加強預算編制管理，將過緊日子作為部門預算管理長期堅持的基本方針。要硬化預算約束管理，堅持先有預算後有支出，嚴格落實盤活財政存量資金；加強財政支出政策績效評估，將績效管理實質嵌入到預算管理中，通過實施項目全過程預算績效管理，真正做到花錢必問效、無效必問責；加快完善預算支出標準體系建設並進行動態調整，將預算支出標準作為預算編制的基本依據，科學合理確定民生支出標準，不斷提高民生政策有效性和可持續性。