八部門反對導師在學生獨立論文「掛名」　網民質疑：不掛無人賞識

撰文：陳進安
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中國科協、教育部、科技部等8部門周一（30日）在2022年全國科技工作者日主場活動上聯合發出倡議，號召有關單位和社會各界開展支持青年科技人才全面發展聯合行動。其中，倡議倡導破除「圈子」文化，反對導師在學生獨立開展的論文、項目和研究中「掛名」。不過這點倡議受到部份網民的質疑。

倡議包括六方面內容，分別為關心青年科技人才所思所想、大力弘揚科學家精神、激勵青年人才脫穎而出、營造良好創新生態、強化組織建設和平台支撐、拓寬國際視野。其中提出要完善優秀青年科技人才全鏈條培養體系，加大國家重大人才計劃、科技項目、科研基金對青年科技人才的支持力度，進一步增加青年人才托舉工程資助數量，以及加強部委聯動，實施表彰獎勵提升計劃，鼓勵社會力量設立青年科技人才獎項。

其中最值得關注的，是倡議反對導師在學生獨立開展的論文、項目和研究中「掛名」，倡導用人單位完善以創新價值、能力、貢獻為導向的科技人才評價機制，杜絕簡單以論文數量、人才「帽子」、科技獎勵和項目承擔經歷為決定性依據的評價。還有，要落實科研人員減負專項行動，破除「官本位」傳統思維，改變「填表式」管理模式，解決評估檢查多、會議多、報銷難等問題，讓青年科技人才把主要精力投入科技創新和研發活動。

就反對「掛名」，網民熱烈討論，有人指，從招生、選課、選題到畢業答辯，導師需要費很多心思，故對倡議表示質疑「學生領著導師的助研費，享受著導師申請項目所帶來的實驗條件，享受著導師的各種指導，學術的、生活的、心理的，最後你說你的成果和導師沒有任何關係，也不用導師三番五次修改論文？」也有人從務實角度出發，認為一旦沒了「掛名」，對學生個人會有負面影響，「那學生的論文就發不出去了」、「學生敢說是自己獨立完成的嗎」、「不掛名不給研究資源」、「掛能增加份量，不掛無人賞識」。

此外，倡議還呼籲各級學會主動吸納青年會員，支持優秀青年科技人才在學會任職。加強對新型研發機構、創新聯合體、企業研發中心、科技型中小企業等科技組織中青年科技人才的聯繫服務和工作覆蓋。強化青年科學家學術沙龍、博士生學術年會等青年學術交流品牌，切實提高青年科技人才在各類學術交流中的參會和發言比例。

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