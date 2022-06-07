北京環球影城下周三起恢復開放　遊客需持72小時核酸陰性證明

6月7日，北京環球度假區發布公告稱，將於6月15日起恢復限流開放。

根據公告，環球影城大酒店、諾金度假酒店計劃在6月14日向入住客人開放，北京環球城市大道將在同日開啟營業，北京環球影城主題公園於6月15日正式開放。

公告指，在嚴格遵守北京疫情防控相關政策和要求的前提下，北京環球度假區在嚴格控制客流並強化一系列疫情防控措施的基礎上，分階段逐步恢復度假區的營運。



公告稱，北京環球影城主題公園、北京環球城市大道、環球影城大酒店、諾金度假酒店將嚴格根據疫情防控政策要求，按照每日75%的限流比例進行開放。北京環球影城主題公園的室內景點和娛樂項目也將據此控制客流量。此外，部分營運場所可能在恢復營運初期暫時關閉。

2021年9月23日，一位年輕女性在北京環球影城拍照留念。自9月20日開園以來，北京環球影城一度成為全城乃至全國熱話。（Getty）

恢復開放後，所有遊客進入北京環球度假區均需持72小時內有效核酸檢測陰性證明，核驗北京健康寶和有效身份證件，進行快速體溫檢測，並在進入北京環球影城主題公園時出示有效園區預約碼。體溫高於37.2攝氏度，或北京「健康寶」出現彈窗、異常或無法核驗的遊客將被拒絕進入度假區。

北京環球度假區指出，根據北京環球度假區健康安全準則，以下情形勿購票或入園：在過去21日內有過中高風險地點所在城市旅居史（或所在直轄市區縣級有中高風險地點）, 或境內新發病例所在地級市旅居史；28天內有境外旅居史；21天內與新型冠狀病毒感染確診病例、疑似病例、無症狀感染者有接觸史，14天內與密切接觸者有接觸史；21天內曾接觸過有流行病學史的發熱或有呼吸道症狀的患者；尚在隨訪或醫學觀察期內的已治癒出院的確診病例或已解除集中隔離醫學觀察的無症狀感染者等。

此前受疫情影響，北京環球影城主題公園、北京環球城市大道自5月1日起暫時關閉。北京環球度假區指出，對於在2022年5月1日當日及之後依然有效的北京環球影城冬春漫遊卡及其他非指定日票務產品，其有效期將自動順延。