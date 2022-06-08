戶籍新政｜廣州落戶門檻降低　外地人購房放寬：社保可斷繳3個月

《國家城鄉融合發展試驗區廣清接合片區廣州（片區）實施方案》日前正式印發。廣州市將通過在花都區、從化區、增城區建構「差別化入戶政策」，率先啟動在廣清接合片區廣州（片區）建立城鄉有序流動的人口遷徙制度的序幕。



據廣州市花都區6日消息，《國家城鄉融合發展試驗區廣清接合片區廣州（片區）實施方案》正式印發。廣州市將通過在花都區、從化區、增城區建構「差別化入戶政策」，率先啟動在廣清接合片區廣州（片區）建立城鄉有序流動的人口遷徙制度。

據《第一財經》報道，差別化入戶政策，指廣州現行的戶籍遷入管理政策的基礎上，考量各區域人口、經濟、社會公共服務等情況，降低花都區、從化區、增城區的落戶門檻，具體政策包括，學歷條件將由全日制本科降至全日制大專，對不符合當前廣州戶籍遷入政策的國內普通高校全日制本科學歷或學位（單證）以及全日制技師學院預備技師班、高級工班畢業人員，也納入差別化入戶的學歷條件範圍。

廣州雙子塔。（視覺中國）

同時，差別化人員落戶花都區、從化區、增城區以後，將根據實際居住地、工作地為原則可在白雲、黃埔、花都、番禺、南沙、從化、增城7個區之間市內自由遷移，進一步促進廣清接合片區人口在廣州的新區郊區有序遷徙，引導人口向新區郊區集聚。



差別化入戶人員入戶廣州在以上7個區內累計繳納社會保險滿3年後，也將可向越秀、海珠、荔灣、天河4個區市內遷移。報道指出，此舉可以加大廣清接合片區的人口有序流動力度，確保廣州戶籍人口增量穩定有序，促進人口與經濟社會協調發展。更進一步引導廣清接合片區人口在全市合理暢通有序的流動，推動人口分佈與產業佈局適應。

入戶審核試行個人直報模式

根據廣州市人力資源和社會保障局制定的《廣州市差別化入戶市外遷入管理辦法》在參照廣州市引進人才入戶審核流程的基礎上，對申報模式進行了重大改革，探索試行個人直報模式，申請人可直接在網上提交至人力資源社會保障部門，不需要再經單位審核，進一步簡化了審核環節，優化了審批流程，方便群眾辦事。

此外，廣州對於外地人購房的政策也進一步鬆動，此前，廣州的限購政策規定，非本市戶籍家庭購房，需提供連續5年社保或個稅證明，不允許中斷或補繳。

6月1日更新的限購政策規定，非本市戶籍的居民家庭購房，需提供購房日前5年在本市連續繳納社保或者個稅證明中，允許除起始月外累計不超過3個月的斷繳或補繳記錄。也就是60個月之內，允許中間斷3個月。

另外，對於非本市戶籍退休人員，能提供在廣州市退休的證明材料，退休日前5年在本市連續繳納社保或個稅證明，家庭名下查無房產且提交資料符合要求的，可限購一套商品住房。其中，對在2017年3月18日前已完成認購或者網簽的，提供退休之日前連續3年的社保或者個稅證明即可。