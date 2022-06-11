疫情｜北京今增46感染者　天堂超市酒吧群組累計115人染疫

近期北京的本土新冠疫情反彈，「酒吧群組」進一步擴大。在北京市今日（11日）下午召開的新冠肺炎疫情防控第362場新聞發布會，市疾控中心副主任劉曉峰表示，今日0時至15時，北京新增46宗本土新冠肺炎病毒感染者；6月9日0時至今日15時，涉天堂超市酒吧聚集性疫情累計報告115宗感染者。



新增本土新冠肺炎病毒感染者為朝陽區24宗，西城區、通州區各4宗，丰台區3宗，東城區、海淀區、門頭溝區、大興區各2宗，房山區、昌平區、經開區各1宗。普通型2宗，輕型22宗，無症狀感染者22宗。均為隔離觀察人員，均已轉至定點醫院隔離治療，相關風險點位及人員已管控落位。

就天堂超市酒吧聚集性疫情累計感染數，劉曉峰表示，其中天堂超市酒吧（工體西路6號）到訪人員107宗，酒吧工作人員2宗，到訪人員的續發關聯人員6宗。115宗感染者涉及14個區和經開區。目前本起疫情處於快速發展階段，預計未來將從酒吧到訪人員及其密切接觸者中陸續發現續發病例，疫情擴散傳播風險較大。

朝陽區副區長楊蓓蓓則通報，截至目前，涉天堂超市酒吧疫情已判定密接6158人（含同時空人員），次密接901人。

位於三里屯的天堂超市酒吧為這輪北京疫情的新焦點，據早前報道，從經營模式上看，天堂超市酒吧既是超市也是酒吧，顧客可自行在雪櫃中選取酒水到櫃檯結賬，飲過酒後還可以在現場嘈雜的音樂聲中蹦迪。

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