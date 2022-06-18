引用毛澤東論點　中央網信辦強調「動態清零」是「大仁政」

新冠肺炎疫情全球大流行，有關「清零」還是「躺平」的爭論一直備受關注。中央網信辦近日發表評論文章，引用已故領導人毛澤東早年的「仁政」論，強調「動態清零」是事關全局和長遠的「大仁政」。



網信辦發表「動態清零」是事關全局和長遠的「大仁政」的文章。（中央網信辦）

文章指出，堅持「動態清零」是統籌疫情防控和經濟社會發展確立的當前疫情防控總方針，是對人民負責、經得起歷史檢驗的正確決策。

文章引用毛澤東1953年闡述的「大仁政」、「小仁政」道理，強調仁政有兩種，一種是為人民的當前利益，另一種是為人民的長遠利益，前一種是小仁政，後一種是大仁政，兩者必須兼顧，而重點應當放在大仁政上。「當前，我們黨和政府統籌疫情防控和經濟社會發展的政策舉措，就是事關全局和長遠、為著人民根本利益的『大仁政』。」

文章又引述《自然·醫學》雜誌預測指，中國有14億多人口，若放棄「動態清零」，將在6個月內快速引發全國「疫情海嘯」，造成1億多人確診、270萬人轉入ICU，導致160萬人死亡。文章指，僅僅就挽救眾多生命這一點，堅持「動態清零」的意義就不可估量。而作為世界上人口最多的最大發展中國家，中國新冠感染率、死亡率均保持全球最低水平。反觀國外，美國累計8500多萬人感染、100多萬人死亡，大約每330人中就有1人死於新冠肺炎，而內地這一比例約為1/6300，每27萬人中有1人。

文章認為，就挽救眾多生命這一點，堅持「動態清零」的意義就不可估量。（新華社）

文章表示，抗疫管控措施雖然會造成人民群眾一時的生活不便和影響經濟正常運行，但放任疫情發展會造成難以預料的後果和不可估量的損失。事實上，全世界沒有一個國家因為「躺平」而恢復經濟。並以美國舉例，今年第一季，美國GDP折合年率下降1.5%，選擇「躺平」和「共存」政策，顯然沒有帶來預想中的積極效果。

值得注意的是，文章作者署名為「王興平」，是「網信評」的普通話諧音。有分析認為，「王興平」的文章不僅代表網信辦，可能代表更高層的聲音。