深圳福田區增6宗本土感染　今起全區封閉式管理　時間暫定三天

深圳6月24日新增5宗新冠病毒本土病例，2宗本土無症狀感染，其中6宗在福田區，1宗在羅湖。財聯社報道，6月25日起深圳市福田區全域實行封閉式管理。自6月25日0時起實施，時間暫定3天。



管控措施要求各類卡口24小時值守，查驗24小時核酸陰性證明或24小時內核酸採樣記錄，所有外賣、快遞等實行無接觸配送，並要強化強化社會面管控，嚴格限制人員聚集。福田也將開展全員核酸檢測，封控前三天「一日一檢」。



據國家衛健委消息，6月24日新增本土7宗確診，廣東5宗都集中在深圳；本土無症狀感染共15宗，廣東2宗也都來自深圳，本土感染者活動軌跡涉及羅湖、福田和龍崗，其中6宗來自福田區。

福田官方消息指出，6月18日以來，深圳市及福田區出現多起確診陽性病例，按照「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，為從嚴從緊從細做好疫情防控工作，儘快實現社會面動態清零目標，確保居民正常生產生活平穩有序，即日（6月25日）起在福田區全域（除封控區、管控區、防範區外）實行管控措施。

管控措施要求所有社區小區、城中村實行封閉式管理。各類卡口24小時值守，嚴格執行體溫必測、口罩必戴，查驗24小時核酸陰性證明或24小時內核酸採樣記錄，居民進出須在「電子哨兵」打卡登記或掃「場所碼」，全面實行「居民白名單制」管理，非本小區、城中村居民謝絕進入。

此外，所有外賣、快遞等不進入社區小區、城中村，實行無接觸配送，在社區小區出入口、城中村指定區域中轉存取，外賣快遞從業人員由所在企業負責組織「一日一檢」和健康申報。

管控措施要求強化社會面管控，嚴格限制人員聚集。大型會議、活動、論壇、演出等暫停舉辦，暫停遊園、集市、廣場舞等活動，全區各類公園關閉。「居民非必要不串門、不扎堆、不聚集」。

超市採買和堂食也有限制。超市、農貿市場加強通風，限制人流，提倡非現金支付，控制餐館、公共食堂經營規模和營業時間，堂食人數不高於座位的50%。

線下娛樂場所如卡拉OK、棋牌室、影劇院、網吧、歌廳、酒吧、室內游泳館、洗浴中心等有關室內密閉場所暫停營業，所有培訓機構（含託管）暫停線下服務。

此外，福田區繼續開展全員核酸檢測，前三天「一日一檢」，後續根據需要確定核酸檢測頻次，確保「應檢必檢、不落一人」。目前管控措施預計實施3天，後續將根據疫情防控形勢動態調整。