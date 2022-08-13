地方財政吃緊？河南鄲城一度宣布公交全面停運：發不出司機工資

河南周口市鄲城縣公交公司8月12日發布停運通知稱，因經營困難，司機工資連續幾個月發不上，「導致城市公車全部停運，請大家諒解。」引發輿論熱議。



8月13日，河南周口市鄲城縣公共交通服務有限公司則發布最新公告稱，8月13日6時20分，鄲城公交恢復城市公交1路、2路、5路全班次正常運營。據了解，經過協商，目前公車已恢復，但因拖欠工資未到位，未來的營運情況仍有不確定性。



《極目新聞》報道，8月12日，河南周口市鄲城縣公交公司通告稱，城市公車全部停運。工作人員坦承公司經營困難，當地有關部門承諾的補貼遲遲沒有發，「司機要工資都拿不出錢來，現在公司資金都是個人在墊付，已經墊付不起了，所以選擇停運。」內媒指出，8月11日晚間，鄲城的公交已經停運。

「河南地方財政吃緊」引發輿論熱議。據了解，7月鄲城縣公交公司也曾發通知，稱因運營困難虧損嚴重，很難堅持運營，已暫停運營公車3號線和6號線。

8月12日發布全市公交停運通知後很快刪除。8月13日，鄲城公交又宣布恢復城市公交1路，2路，5路全班次正常運營。鄲城縣交通運輸局工作人員解釋，經過8月12日的研究和協商，公車線路已經恢復。但公交公司工作人員則稱，雖13日已經正常發車，但拖欠的工資尚未撥付到位，「未來仍有很多不確定性。」

據了解，內地公交公司一般都是國營，「人少的線路也得照常開，票價還不能隨意漲」。不過，鄲城這家公交公司卻是100%的私營企業，成立於1998年，其經營範圍包括縣內班車客運、城內客運、城鄉客運、出租汽車服務等等。

有評論分析，該公司肯定有跟縣裡簽有協議，由縣財政進行補貼。會採取全城公交停運的方式處理，估計是因為縣裡的補貼部分沒有給到位，「私營老闆虧不起了，只好用停運的方式來逼縣裡兌現補貼。」

亦有網民發現，河南鄲城的縣長董鴻在今年1月曾因為一句「惡意返鄉者，先隔離再拘留」」惹議，網民質疑當地極端防疫政策是造成財政吃緊的主因。

網民點睇：

市級財政支付困難，如此難以為繼的三四線小城市恐怕不少。

大家都不懂，沒錢的不止一個。社會秩序崩壞的開端。

許多城市沒有企業，沒有工廠，政府收入估計都是房地產吧!

惡意返鄉的董縣長那個鄲城？

核酸產業不能停，就繼續封城做核酸吧!

