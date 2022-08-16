13歲女孩生下女嬰？湖南新化警方：一村民涉強姦罪被刑事拘留

湖南省婁底市新化縣某小學13歲女童近日產下一名女嬰，網傳疑似該校一保安所為，不過經比對，女嬰與保安DNA不匹配。當地村民表示，女童母親患有精神疾病，其父常年在外務工，女童去醫院檢查才發現懷孕。

新化縣公安局今（16）日發表警情通報指，已經以涉嫌強姦罪依法將有重大作案嫌疑的村民鄒某某抓獲刑事拘留。



2022年8月5日，新化縣公安局接到報警稱槎溪鎮一名13歲女學生小花（化名）遭強姦，公安機關立即開展偵查。8日，受害人小花（化名）生下一名女嬰。12日，公安機關經偵查將有重大作案嫌疑的村民鄒某某抓獲。經本人供述和DNA比對，13日，公安機關以涉嫌強姦罪依法將其刑事拘留。目前，案件正在進一步偵查中。

警方表示，公安機關將堅決嚴懲侵害未成年人違法犯罪行為，依法保護婦女兒童合法權益。

湖南新化一小學13歲女童產下女嬰，警方通報：嫌疑人被刑拘。（微博@吉林台郝峰）

對此，新化縣教育局工作人員15日上午表示，網傳的保安於今年3月入職學校，經過初步DNA比對，女嬰與保安DNA不匹配，具體作案人員有待警方調查。

該工作人員表示，事發後教育局第一時間進行緊急調度，成立工作組對學校有關處置情況進行調查，針對該生製定專門關愛幫扶工作方案，全縣將開展防性侵學生專項整治行動。

新化縣婦聯工作人員對此表示，當地公安已介入，婦聯已前往醫院探望。該工作人員介紹，新化縣婦聯於2021年底開展了重點婦女兒童摸排，女童也在名單中，婦聯會持續跟進此事。摸排是指，為偵破案件對一定範圍內的人進行逐個摸底調查。

新化縣公安局提醒：該案涉及未成年人，為避免造成二次傷害，請不信謠、不傳謠、不編造轉發涉及受害人隱私的相關信息。對故意製造、傳播謠言，侵犯未成年人隱私的違法犯罪行為，公安機關將依法予以打擊。