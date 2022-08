大陸制裁「台獨」頑固分子　國台辦：有充分法律依據

大陸周二(16日)宣布新一批「台獨」頑固分子清單及制裁措施,台灣陸委會則指「兩岸互不隸屬,制裁非法無效」。

國台辦周三(17日)再回應,台灣是中國的一部分,國家對「台獨」頑固分子採取懲戒措施具有充分的法律依據,凡危害國家主權、安全、發展利益者,都難逃國家法律的制裁。



新列入「台獨」頑固分子清單的人員,包括台灣駐美代表蕭美琴等7人。(Taiwan in the US Facebook)