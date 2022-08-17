大陸制裁「台獨」頑固分子　國台辦：有充分法律依據

大陸周二（16日）宣布新一批「台獨」頑固分子清單及制裁措施，台灣陸委會則指「兩岸互不隸屬，制裁非法無效」。

國台辦周三（17日）再回應，台灣是中國的一部分，國家對「台獨」頑固分子採取懲戒措施具有充分的法律依據，凡危害國家主權、安全、發展利益者，都難逃國家法律的制裁。



新列入「台獨」頑固分子清單的人員，包括台灣駐美代表蕭美琴等7人。（Taiwan in the US Facebook）

國台辦發言人馬曉光在周三舉行的例行記者會上表示，民進黨當局及一小撮「台獨」頑固分子肆意破壞兩岸關係，一再推動佩洛西（Nancy Pelosi）及美議員竄台，勾連外部勢力謀「獨」挑釁，是破壞台海和平穩定的罪魁禍首。

馬曉光說，依法堅決打擊「台獨」頑固分子，制止「台獨」分裂行徑，是維護國家主權和領土完整的正義之舉，是維護台海和平穩定的應有之義，是維護兩岸關係和平發展的必然要求，完全正當、合理、合法。

馬曉光強調，如果民進黨當局繼續悖逆大勢、大義，縱容支持「台獨」頑固分子進行挑釁甚至頑抗到底，將採取進一步必要措施，堅決挫敗任何分裂國家的圖謀。

據早前報道，中共中央台辦周二公布新一批「台獨」頑固分子清單，將蕭美琴、顧立雄、蔡其昌、柯建銘、林飛帆、陳椒華、王定宇等7人列入其中。