中國網絡文明大會今開幕發布《共建網絡文明天津宣言》嚴控網輿

由中央網信辦、中央文明辦、中共天津市委、天津市人民政府共同主辦的2022年中國網絡文明大會今（28）日在天津市開幕，會上發布《共建網絡文明天津宣言》。



本屆大會以「弘揚時代新風建設網絡文明」為主題，全力打造網絡文明理念宣介平台、經驗交流平台、成果展示平台和國際互鑑平台。會議期間將舉行主論壇、網絡誠信建設高峰論壇、10場分論壇、新時代中國網絡文明建設成果展示和網絡文明主題活動。10場分論壇圍繞網絡內容建設、網絡生態建設、網絡法治建設、個人信息保護等方面進行深入交流探討。

作為本次大會的創新設計，新時代中國網絡文明建設成果展示從中國共產黨和國家推進網絡文明建設、各地開展網絡文明創建、互聯網企業助力網絡文明發展等維度，線上線下相結合集中展示中國共產黨的十八大以來我國網絡文明建設所取得的豐碩成果。

大會發布《共建網絡文明天津宣言》，就新時代加強網絡文明建設形成六點共識。

宣言內容如下：

一、共建網絡文明

網絡空間是億萬民眾共同的精神家園。建設網絡文明是我們共同的責任，也是時代賦予的光榮使命。



二、嚴把網絡導向

堅持正確的政治方向、輿論導向、價值取向，形成中國特色、中國風格、中國氣派的網絡文明新格局。



三、優化網絡生態

像愛護綠水青山一樣愛護網絡生態，像淨化空氣環境一樣淨化網絡生態，合力營造風清氣正的網絡空間。



四、 繁榮網絡文化

我們是網絡文化的創造者，也是網絡文化的享有者，讓創新活力盡情迸發，創造出無愧於時代的優秀網絡文化。



五、規範網絡行為

我們承諾，提升網絡文明素養，遵守網民行為準則，培育符合社會主義核心價值觀和公序良俗的網絡倫理道德。



六、維護網絡安全

抵製網絡不良行為，遏止不良內容傳播，打擊網絡違法行為，攜手推進文明辦網、文明用網、文明上網，以網絡文明建設新成果迎接黨的二十大勝利召開。



中宣部部長黃坤明指出，網絡空間向上向好態勢日益鞏固，網絡文明建設取得明顯成效。要始終高舉思想旗幟、堅定正確政治方向，著力培鑄文化之魂、拓展實踐之路、完善治理之策，培育和踐行社會主義核心價值觀，加強網民文明素養理念塑造和實踐養成，推動網絡綜合治理和網絡文明建設緊密結合，讓先進文化和時代精神充盈網絡空間。要加強組織領導、完善工作機制，匯聚各界之力構建網絡文明人人參與、人人受益的良好格局。

天津市委書記李鴻忠出席開幕式並致辭。本屆大會為期2天，主由中央網信辦、中央文明辦、中共天津市委、天津市人民政府共同主辦。有關部門負責人、互聯網企業和網絡社會組織代表、專家學者和網民代表參加。

互聯網企業展區主要展示網信企業助力網絡文明發展所取得的成果。展區900平方米，人民網、新華網、央視網、中國聯通、阿裡巴巴、騰訊、抖音、360集團及螞蟻集團9家企業參展。