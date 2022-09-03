廣東海事局發布航行警告：南海汕尾附近海域實彈演習，禁止駛入

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）8月2日訪台引發中國大陸不滿，4日「圍台軍演」後持續在渤海、南海、黃海進行實彈演習。



據中國海事局網站消息，廣東海事局發佈航行警告，9月3日18時至4日18時，9月5日6時至18時，南海，汕尾附近海域進行實彈演習，禁止駛入。



廣東海事局8月也曾發布航行警告，消息稱8月19日10時30分至14時30分，8月20日11時30分至13時30分，珠江口大萬山島以南海域進行射擊訓練，禁止駛入。

廣東海事局發佈航行警告，9月3日18時至4日18時，9月5日6時至18時，南海，汕尾附近海域進行實彈演習，禁止駛入。（中國˙海事局網站）

渤海部分地區的軍演也仍在進行。大連海事局此前發布航行警告，宣布自8月8日起至9月8日，為期一個月，將在渤海部分地區進行軍事任務，期間禁止船隻駛入。

央視報導此前在「圍台軍演後」稱，軍演共有十個突破，包括海軍貼近台灣海岸線、空軍俯瞰海岸線和中央山脈、常規導彈首次穿越台灣本島等，並強調今後共軍艦機會常態化在海峽中線以東進行訓練。



而在8月佩洛西訪台後，美國亞利桑納州州長杜希（Doug Ducey）、印第安納州州長侯康安（Eric Holcomb）先後率台來台，法國參議院代表團則將於9月7日訪問台灣，是繼美國眾議院議長佩洛西、日本國會議員團隊後，再有國家率團訪問台灣。