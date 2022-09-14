陝西榆林廢止16年歷史「煤管票」　曾長期作為唯一「通行證」

據內媒近日報道，中國產煤量第二大的地級市陝西榆林市已決定於9月1日起停止使用俗稱「煤管票」的煤炭銷售計量專用票。在當地，煤管票長期被作為原煤出產地的唯一有效票據，域內所有煤礦按票組織產銷及運輸，今次決定宣告該項運行16年之久的制度成為歷史，引發業界關注。



據《中國能源報》報道，陝西是中國產煤大省，而榆林則是主產區，去年煤炭產量突破5.5億噸，佔中國煤炭總產量13.6%。大量煤炭外運仍以公路為主，煤管票則是唯一「通行證」，自2006年起全面使用，生產企業須按時領票，並在煤炭運出產區時接受驗票。

煤管票曾是唯一「通行證」，在煤炭計量站查驗。（搜狐）

而此次全面取消煤管票，是經國務院第九次大督查第十六督查組督查的結果。據報主要原因在於，國家有關部門下達給榆林市的煤礦產能，由當地煤管站分解到各煤炭企業，而煤管票綁定了煤炭的生產、運輸、銷售，變身「煤綁票」。榆林市對煤炭產供銷違規設置行政許可、行政檢查，阻礙煤炭保供給、保暢通，並給企業增加了不必要負擔。

更甚的是，煤管票破壞了保供、保暢、保產業鏈。據業內人士透露，煤管票為企業正常生產經營設置前置條件，不經發票許可，國家下達的生產指標就落實不了，影響保供大局。把煤管站設在礦區及公路上，運煤車不得出榆林市界，阻礙正常物流交通，進而影響產業鏈供應鏈穩定。而榆林又是重要的產煤區，長此以往對全國煤炭保供將產生連鎖效應，與建設全國統一大市場的戰略部署也相違背。

另一方面，榆林能源主管部門曾聲稱煤管票是為限制煤礦超產能生產、防止黑煤窯、方便計量、作為徵稅參考，然而事實上，煤礦產能管理由礦監部門負責，非法開採由礦產資源部門負責，計量有出廠磅單作為依據，稅務部門以發票而不是煤管票作為計稅依據，「煤管票所謂的職能均不成立」。

而據易煤資訊9月5日統計，榆林煤礦的產能在煤管票取消後得到放大，主產區煤炭價格出現鬆動。中宇資訊分析指，相關複雜程序的減少令礦上的運輸流通速率較此前快，目前看來取消煤管票暫無其他方面影響。