首艘30萬噸級油輪抵達廣東原油碼頭　將帶動粵東地區石化產業鏈

根據中國石油廣東石化分公司（廣東石化）消息，10月3日13時40分，「新龍洋」號油輪靠泊該公司原油碼頭，該船是廣東石化到港的首艘30萬噸級油輪，共裝載13.88萬噸巴士拉重質原油，將為項目開工投產提供原料供應保障。



3日17時40分，商儲庫開始接卸原油。據了解，在當地政府各部門大力支持下，廣項目投產後，將大力推進中國石油集團公司煉化業務向產業鏈和價值鏈中高端邁進，同時發揮龍頭產業帶動作用，帶動揭陽至粵東地區石化產業鏈的形成完善，拉動地方經濟快速增長。



《中新社 》報道，「新龍洋號」自波斯灣港口出發，10月1日18時到達揭陽惠來原油碼頭5號錨地。該船長333公尺、寬60公尺，屬於大V（Very Large）級油輪。是當前國際原油航運的主力船型，也是未來保障廣東石化項目原油供應的主力船型，滿載狀態下自中東港口出發至項目現場平均約需要25天。

在原油進港接卸各項手續辦理中，廣東石化與揭陽市口岸局、交通局、海事、邊檢、海關等部門對接，完成了航行公告、油汙基金繳納、貨物報關、理貨報告以及防疫、商檢等工作。在現場，公司成立專班工作組，對油輪靠泊、疫情防控、原油接卸等各項工作制定詳細工作方案，確保安全可靠。