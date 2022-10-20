習近平首席智囊總結十年變革　堪比毛澤東鄧小平時代歷史性轉折

被視為中共總書記習近平的「首席智囊」的中共中央政策研究室主任江金權，接受央視《焦點訪談》採訪時表示，十八大以來十年的偉大變革鞏固和完善了中國共產黨領導和社會主義制度，撥正和定準了黨和國家發展的航向，開闢了事業發展的嶄新局面，就其對黨和國家事業的影響而言，堪比遵義會議、黨的十一屆三中全會實現的歷史性轉折。



江金權表示，十八大以來十年的偉大變革鞏固和完善了中國共產黨領導和社會主義制度，撥正和定準了黨和國家發展的航向，開闢了事業發展的嶄新局面，就其對黨和國家事業的影響而言，堪比遵義會議、黨的十一屆三中全會實現的歷史性轉折。（影片截圖）

據18日（周二）播出的《焦點訪談》節目，江金權表示，二十大報告概括了十年來的偉大變革，他認為最具標誌性意義的方面包括取得了「兩個確立」的重大政治成果，新時代十年的偉大變革決定性因素就在於有習近平領航掌舵，在於有習近平新時代中國特色社會主義思想科學指引。

江金權又指，中國十年來維護國家安全能力顯著提高，有力有效應對西方敵對勢力在台灣、香港、新疆、西藏、南海等方向的挑釁滋事。

江金權又表示，新時代十年的歷程極不尋常，成就極不平凡。從歷史維度看，新時代十年的偉大變革並不是某一領域或某些領域的變革，而是涉及到從思想理論到制度文化，從發展理念和觀念到發展的思路和戰略，從黨風政風到社風民風等各領域、各方面的系統性變革。

江金權更指，從長遠影響維度看，新時代十年的偉大變革鞏固和完善了中國共產黨領導和社會主義制度，撥正和定準了黨和國家發展的航向，開闢了事業發展的嶄新局面，就其對黨和國家事業的影響而言，堪比遵義會議、黨的十一屆三中全會實現的歷史性轉折。

毛澤東、鄧小平、習近平。（Reuters）

遵義會議確立毛澤東領導地位

根據資料，江金權提到的1935年遵義會議，確立了毛澤東在中共的領導地位。而1978年的十一屆三中全會，則被視為鄧小平時代和改革開放的開端。

遵義會議確立了毛澤東在中共的領導地位。圖為1937年毛澤東（中）在延安。（新華網）

江金權在去年發表題為「堅持黨的全面領導（深入學習貫徹黨的十九屆六中全會精神）」的文章，其中在回顧遵義會議的歷史時稱，「遵義會議在黨的歷史上是一個生死攸關的轉折點，事實上確立了毛澤東同志在黨中央和紅軍的領導地位，開始確立以毛澤東同志為主要代表的馬克思主義正確路線在黨中央的領導地位，在最危急關頭挽救了黨、挽救了紅軍、挽救了中國革命」。

1978年12月，鄧小平在十一屆三中全會上。（人民網）

至於十一屆三中全會，江金權在同一篇文章稱，「『文化大革命』使黨、國家、人民遭到新中國成立以來最嚴重的挫折和損失。黨的十一屆三中全會以後，我們黨恢復和重新確立正確的思想路線、政治路線、組織路線，堅持和加強黨的領導，領導全國人民開創了改革開放和社會主義現代化建設的嶄新局面」。