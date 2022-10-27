美調查：全球法治連5年下滑　中國位95　美國較香港落後4名次

美國非政府組織「世界正義工程」（World Justice Project，台譯「世界正義計畫」）發布最新法治指數，指全球法治水平連5年下滑。丹麥、挪威、芬蘭、瑞典與荷蘭位列前5名；中國在140個國家和地區排名第95；香港退步3個名次位居第22，仍居於前段，且較美國高4個名次。台灣迄今未列入評比。

香港2018年至2020年曾持續位居第16名。2020年港府曾表示報告再次肯定香港法治指數地位；同份報告中國當時位列第88位，排名低過69位的印度，以及第85位的越南，但高於第91位的菲律賓。



自2009年起，「世界正義工程」研究人員根據8個因素，諸如保護基本權利、對政府權力的制約等，評估全球各地的法治發展。今年的法治指數（Rule of Law Index）是根據對超過15.4萬個家庭與3600名法律專家的訪問結果彙整而成。法治該如何定義，一直是專家們辯論的話題，他們的共識是，生活在有強烈法治觀念國家的人，可以依賴受到遵守且確實執行的法律。

中國在政府權力制約類別上排名第131名，在保護公民基本權利與自由上排第137名。報告認為整體而言，中國在法治指數的排名偏中後段，但在打貪與維持秩序與安全上表現較出色。至於香港退步3個名次，世界正義工程的資深顧問皮科恩（Ted Piccone）稱，實施港區國安法可能是排名退步的主因。

報告中香港在140國家和地區中排名22，仍然居於前段。（報告截圖）

根據世界正義工程，過去一年有約60%的國家法治有所削弱；今年法治指數的全球平均分數連續第5年倒退。世界正義工程執行董事Elizabeth Andersen在新聞稿中解釋：「早在疫情爆發前就出現的專制趨勢持續削弱法治。對行政權的制約減弱，對人權的尊重也下降。」

然而，2022年法治指數發現，全球法治水準倒退程度未如前一年嚴重；當時，為遏阻疫情擴散，政府對公眾生活實施影響廣泛的限制措施，限縮行動自由等公民自由。

Elizabeth Andersen說：「我們逐漸走出公衛危機，但並未走出治理危機。如今有44億人生活在法治比去年薄弱的國家。」她說，法治是關於公平原則，「整體而言就是問責、平權與正義，較不公的世界無可避免將導致較不穩定的世界」。