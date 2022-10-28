全國政協常委：未來5年中國經濟成長需合理　否則有經濟金融風險

中共二十大日前落幕後，外界關注中國經濟未來走向。對此，第十三屆全國政協常委、全國政協經濟委員會副主任楊偉民接受內媒採訪時表示，未來5年經濟成長需在合理區間，否則會帶來經濟金融風險，同時經濟成長也需要重回疫情前的水準。



楊偉民接受《中國新聞周刊》專訪表示，二十大報告明確未來5年是全面建設現代化國家新征程的一個基本定位，這5年，除了要檢驗需要完善的地方，為改革指明方向外，更要為2035年基本實現現代化奠定經濟基礎。其中一個重要標誌是人均GDP要邁上新的大台階，以達到中等已開發國家水平，故未來5年需要努力增加GDP及人均GDP水平，並保持經濟成長在合理區間，否則會面臨一系列經濟金融風險。

楊偉民認為中國經濟成長若不在合理區間會面臨一系列經濟金融風險。圖為上海陸家嘴金融貿易區。（資料圖片）

楊未詳述有哪些經濟金融風險，但就凸顯目前經濟表現不及往年。據其指，2013年至2021年，中國經濟平均年增6.6%，較同期世界的2.6%和發展中經濟體的3.7%水準為高，惟受新冠疫情衝擊，2020年至2021年平均增長5.1%，較疫情前的2019年降近1個百分點，至於今年前3季成長3%，低於官方5.5%的預期目標。

楊強調，未來5年要努力使中國經濟成長重回疫情前的水平，以確保到2035年人均GDP可以達到中等已開發國家水平，基本實現現代化；又稱對外開放是中國的基本國策，是經濟取得成功的重要經驗，對外開放的大門不僅不會關閉，而且只會越開越大。