全國政協常委：未來5年中國經濟成長需合理 否則有經濟金融風險
撰文：陳進安
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中共二十大日前落幕後，外界關注中國經濟未來走向。對此，第十三屆全國政協常委、全國政協經濟委員會副主任楊偉民接受內媒採訪時表示，未來5年經濟成長需在合理區間，否則會帶來經濟金融風險，同時經濟成長也需要重回疫情前的水準。
楊偉民接受《中國新聞周刊》專訪表示，二十大報告明確未來5年是全面建設現代化國家新征程的一個基本定位，這5年，除了要檢驗需要完善的地方，為改革指明方向外，更要為2035年基本實現現代化奠定經濟基礎。其中一個重要標誌是人均GDP要邁上新的大台階，以達到中等已開發國家水平，故未來5年需要努力增加GDP及人均GDP水平，並保持經濟成長在合理區間，否則會面臨一系列經濟金融風險。
楊未詳述有哪些經濟金融風險，但就凸顯目前經濟表現不及往年。據其指，2013年至2021年，中國經濟平均年增6.6%，較同期世界的2.6%和發展中經濟體的3.7%水準為高，惟受新冠疫情衝擊，2020年至2021年平均增長5.1%，較疫情前的2019年降近1個百分點，至於今年前3季成長3%，低於官方5.5%的預期目標。
楊強調，未來5年要努力使中國經濟成長重回疫情前的水平，以確保到2035年人均GDP可以達到中等已開發國家水平，基本實現現代化；又稱對外開放是中國的基本國策，是經濟取得成功的重要經驗，對外開放的大門不僅不會關閉，而且只會越開越大。