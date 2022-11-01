拯救地球刻不容緩！　大咖雲集鳳凰氣候峰會呼籲踐行「零碳使命」

近日，由鳳凰衛視、世界自然基金會（瑞士）北京代表處（WWF）主辦的「零碳使命國際氣候峰會2022」正在北京舉行，世界自然基金會全球總幹事馬可·蘭博蒂尼在峰會上發出警告，人類正迅速接近科學界設定的1.5攝氏度氣溫升幅限制，這是一條任何人都不想越過的危險紅線，「因為我們知道，越線就會導致極端天氣事件風險加劇」。

蘭博蒂尼在本屆峰會給出的一組數據發人深省——全世界有100萬個物種正遭受滅絕威脅。不到50年的時間裏，全球野生動物種群的規模平均下降了69%，我們失去了世界上一半的森林，一半的珊瑚礁，以及80%的濕地。

「人類虐待自然母親，現在我們目睹自然母親猙獰的一面。氣候變化並不是潛伏在拐角伺機而動，而是已經降臨在我們身上，重創數十億人，留下死亡、痛苦和貧困。」 聯合國系統駐華協調員常啟德同樣向人類發出警告。

中國氣候變化事務特使解振華亦在給「零碳使命國際氣候峰會2022」的賀信中敦促，當今全球氣候變化已從未來挑戰變為現實而緊迫的氣候危機，改變刻不容緩，行動需在當下。他表示，2022年開年以來，全球多地高溫，乾旱、暴雨等極端事件頻發，給自然生態環境、經濟社會、生產秩序、民眾生命健康帶來嚴重威脅。

鳳凰衛視董事局主席兼行政總裁徐威也在開幕致辭中呼籲，氣候變化議題，迫切需要國際社會的高度關注與一致行動。徐威表示，今年夏天，全球多國遭遇持續高溫，導致山火蔓延，用電緊張，糧食減產，上億民眾遭受極端天氣引發的次生災害影響。隨着全球變暖，極端天氣災害日益頻繁。

解決氣候問題的中國方案

面對氣候劇變帶來的嚴峻局面，人類應該怎樣應對？

中國工程院院士、中國工程院原副院長杜祥琬在本屆峰會的開幕演講中給出了解決氣候問題、踐行雙碳戰略的「中國方案」。

杜祥琬指出，碳達峰、碳中和是能源革命的兩個里程碑，而踐行雙碳戰略的關鍵首先是節能提效。他表示：「這是中國能源戰略之首，也是綠色低碳的第一能源，是保障國家能源安全、供給安全、環境安全、氣候安全的要素。在化石能源為主的能源結構下，節能提效是減排的主力。」

中國社科院學部委員、國家氣候變化專家委員會副主任潘家華在本屆峰會上，則以「切換賽道、共贏未來」為題發表主旨演講，他擺事實、講道理，充分探討了從化石能源賽道切換到零碳能源賽道的可能性與方法。

全球協作面對氣候難題

實際上，作為當今世界最主要的新能源力量之一， 「中國方案」正在成為全球應對氣候劇變的重要參考，同時，中國也正成為全球低碳協作的重要參與者。

鳳凰衛視董事局主席兼行政總裁徐威引用國家生態環境部資料：2020年，中國碳排放強度比2005年下降48.4%，獲得國際社會普遍讚譽；2021年，中國可再生能源發電裝機突破10億千瓦，穩居世界第一，為可持續發展貢獻了中國綠色力量。

埃及駐華大使阿西姆·哈奈菲在開幕致辭中，也同樣提到中國與埃及在氣候變化和可再生能源方面的合作。阿西姆·哈奈菲表示，雙方合作有了非常喜人的進展，埃及的第一台電動車將會在中國專家的支持下盡快下線，在埃及本地生產製造。

值得一提的是，埃及是2022年聯合國氣候變化大會第27次締約方會議(COP27)的主辦國，阿西姆·哈奈菲介紹，大會將更加注重發展中國家的需求。

生態環境部對外合作與交流中心主任張玉軍在本屆峰會的演講中表示，去年以來中國以多項舉措促進雙碳目標的盡快達成，更建立了全國碳市場機制，成為全球覆蓋溫室氣體排放量最大的碳市場。

對於推動更多行動落地，推進聯合國2030可持續發展議程，張玉軍提出三方面的建議：

一是全面落實全球發展倡議，推進氣候變化與履行發展合作；二是推動南南知識共享，共同應對氣候挑戰；三是在可持續發展框架下，推進高質量公正轉型。

面對氣候危機這一全球性挑戰，世界自然基金會全球總幹事馬可·蘭博蒂尼在本屆峰會上為全球各國打氣：「我們應朝着這一目標加速前進，任何人都不應掉隊，再接再厲，堅持不懈，為2050年實現淨零排放的氣候雄心鋪平道路，實現『自然向好』的未來！」

對此挑戰，鳳凰衛視董事局主席兼行政總裁徐威也提到鳳凰衛視所肩負的使命，作為立足香港、面向全球的國際媒體集團，鳳凰衛視致力於講好綠色發展故事，傳播生態文明理念，憑藉獨特的全媒體優勢，充分發揮環球新聞報道能力，在全球廣泛傳播綠色發展理念。

（封面圖片：鳳凰衛視董事局主席兼行政總裁徐威）