疫情｜鄭州在重點文物單位建方艙惹議　國家文物局緊急叫停

內地的本土疫情趨於嚴峻，河南鄭州在重點文物保護單位建設方艙醫院，有當地市民稱期間出現毀壞玻璃、破壞牆體等行為，引發廣泛關注。據《人民日報》旗下的《健康時報》報道，國家文物局已向下級單位作出指示，叫停鄭州在保護文物建設方艙醫院，並指「不會再次出現這類行為。」



據「頂端新聞」報道，鄭州近日在二砂文化創意園（二砂廠）建設方艙醫院（醫學觀察點），有不少網民都質疑將全國重點文物保護單位改建成方艙醫院是否合規。對此，鄭州市相關部門周三（9日）回應稱，在此建設設方艙醫院事是借用閒置廠房，並非改造，更不會對文物本體造成損壞。

針對網絡傳言「60年曆史的天窗玻璃被敲碎」，上述部門續指，實際上是為了應對即將來臨的冬季，更換了廠房早已損壞、透風的玻璃。至於行為是否經過審批手續，相關部門就稱，「在廠房內建設方艙醫院，並不涉及對文物本體進行改造，也不改變文物外觀，只是臨時使用空間，因此不需報批。」

不過此舉仍引發網民熱議，有人質疑，「真夠亂的，河南的文物可能太多了」、「已經破壞的文物怎麼辦？已經投入的資金又該怎麼辦？」、「沒有別的地方了嗎？」、「這個地方做方艙其實也不好做消毒工作啊」、「鄭州這管理水平，一整年的熱搜從來沒掉過」。

周五（11日），有居住在鄭州二砂廠附近的居民表示，「11月10日晚，在鄭州二砂廠內建設的工人們已經逐步撤離了」。另外，國家文物局政策法規司新聞與宣傳處亦表示，過去兩天為此召開了緊急會議，「已經將最新的指令佈置下去了，應該不會再次出現這類行為。」

周六（12日），鄭州市疫情防控指揮部表明，經研究，鄭州二砂文化創意園不再作為方艙醫院建設。

公開資料顯示，二砂原名鄭州第二砂輪廠，是新中國成立後在鄭州建設的眾多國營單位中的一員，1953年鄭州砂輪廠動工興建，27號大廠房單體建築7萬平方，屬於近現代優秀建築，包豪斯（Bauhaus style）建築風格的遺跡。1962年，鄭州砂輪廠正式更名為中國第二砂輪廠。1980年，二砂開始向國外出口產品，成為當時全國最大、最重要的綜合性磨料磨俱生產企業。

自2003年起，由於社會轉型，二砂逐步走向沒落。2018年3月，鄭州對二砂進行改造升級，總投資超過120億元人民幣，建成了二砂文化創意園，成為新晉網紅打卡地。2019年10月，鄭州第二砂輪廠的舊址，入選第八批全國重點文物保護單位名單。