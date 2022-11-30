反封控示威｜德智庫：示威將暫時絕跡街頭　惟民間不滿情緒或擴大

新疆烏魯木齊大火致10死被指與過度防疫有關，在內地引爆民怨，過去的周末，北京、上海等地的高校、民間都有人自發集會悼念死難者，並對嚴厲的防疫政策表達不滿。近日，德國智庫「墨卡托中國研究中心」（MERICS），由於官方鎮壓奏效，未來幾日，示威將暫時從街頭消失，然而民間的不滿情緒卻猶存，甚至還可能擴大。



MERICS主任胡謐空（Mikko Huotari）接受德國第二電視台（ZDF）採訪時表示，未來幾日，中國政府勢必打壓示威，加緊控制社交媒體，阻絕示威者協調的可能，故抗議將暫時在街頭絕跡，那些在街上被拍到的示威者很有可能被調查，甚至遭迫害。他又指，西方以為示威在中國十分罕見，可事實上中國天天都有示威，惟上周末的示威者來自社會不同階層，動作協調一致，這點在中國的確少見；而即使示威消失於街頭，民間的不滿情緒也仍在，未來數星期還可能繼續擴大。

胡謐空認為，參考各國的經驗，嚴苛的防疫措施無法真正控制疫情，顯然地，中國仍無法在嚴格管控和走出清零之間找到平衡，政府為應對民眾不滿而推出的放寬防疫限制和加速接種等新措施是否成功，仍有待觀察。

27日再有上海民眾在烏魯木齊中路集結示威：

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特里爾大學（University of Trier）的中國政治專家古思亭（Kristin Shi-Kupfer）則認為，雖然示威的核心訴求是抗議嚴苛的封城政策，不過示威者應該會發現問題出於體制，幹部因上級非清零不可的指示而承受龐大壓力，故只好將壓力轉嫁予人民。她分析，未來局勢發展將取決於防疫措施是否鬆綁到足以令示威熄火，一旦人民繼續認為生活空間受壓縮，不排除示威重新燃起。她又稱中國國家主席習近平正面臨巨大壓力，因現時只有他能擔起責任，再也不能推卸。

公開資料顯示，MERICS位於柏林，是德國及歐洲最大的專門研究中國的智庫，為非營利組織，由德國最大的私人基金會之一的墨卡托基金會於2013年創辦，重點研究方向是中國在政治、經濟、社會、技術和生態的發展及其對全球的影響。2021年3月22日，中國官方宣佈制裁該研究所。