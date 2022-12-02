內蒙古多地規範居家隔離：兩次違反規則直接轉為自費集中隔離

隨著內地各地相繼調整防疫措施，居家隔離被更廣泛應用，有專家認為，由居家隔離替代集中隔離，對社區管控能力提出了更高要求。

對此，內蒙古多地發布通知對居家隔離的管理進行規範，強調若兩次違反居家隔離規則，將直接轉為自費集中隔離，並相應延長隔離時間。



內蒙古多地規範居家隔離，若兩次違反規則直接轉為自費集中隔離。（人民視覺）

據《澎湃新聞》報道，內蒙古鄂爾多斯市烏審旗近日發布通知，對居家隔離人員提出規範，包括須單獨居住，若條件不允許，共同居住者亦應遵守居家隔離要求；原則不允許使用廚房及衛生間排風設施；配合防疫人員開展核酸採樣、污水渠消殺等工作；非緊急情況嚴禁「破門」而出等。

通知又指，若居家隔離人員未能按上述規則完成居家隔離，第一次違反將由當局給予警告，第二次違反將被視為不具備居家隔離條件，直接轉為自費集中隔離。「造成其他嚴重後果，構成違法的將依法予以處罰，涉嫌犯罪的將依法追究刑事責任。」

此外，鄂爾多斯市康巴什區及杭錦旗吉日嘎朗圖鎮亦發布有關通知，當中就強調，第一次、第二次違反居家隔離規則將被當局給予警告，第三次違反規則將被視為不具備居家隔離條件，直接轉為自費集中隔離，並相應延長隔離時間。