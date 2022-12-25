全國碩士研究生考試開考　「考研N戰生」為何要屢敗屢戰？

撰文：許祺安
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全國2023年碩士研究生考試昨日（24日）正式開考。《澎湃新聞》報道，此次考試為內地頒布「新十條」後的大型考試之一，不少省份的報名人數較去年有增長。
近年來，伴隨就業壓力增大和「考研熱」，不少落榜生選擇「二戰」、「三戰」乃至「五戰」「六戰」研究生考試。「考研N戰生」成為一個遊走在學校與社會之間的邊緣群體，他們大多依靠家庭，沒有穩定的經濟收入，常常在努力和挫敗中反覆拉扯。

近期，內地多個省份公布2023年碩士研究生招生考試報名人數，不少省份報考人數較去年有所增加。

內媒綜合消息顯示，湖南省報名人數18.09萬，較去年增加1.32萬，增幅7.87%；四川省報名人數25.8萬人，較去年增加0.4 萬人，增幅1.53%；廣西壯族自治區報名人數突破9萬人，比去年增加1.1萬人，同比增長13.9%；陝西省報名人數為17萬1900人，比上年增加2.46%。

同時，也有省份報考人數較去年有所減少，譬如黑龍江省共計報考考生125071人，比去年減少2170人。

參加碩士研究生考試的學生。（新華社）

設置藉考，一類一策

12月7日，教育部曾發布通知，滯留在報考點所在地以外省份且返回報考點確有困難的考生，可在規定時間內填寫藉考信息並提交申請。原報考點所在地省級教育招生考試機構協調相關省份審核通過後，統籌安排藉考事宜。

《中國教育新聞網》消息，新疆、內蒙古、湖南等省份均針對藉考考生採取相應措施，響應相關省份教育考試機構要求，完成藉考考生的考點安排和試卷調配工作。

此外，有省份為減少研考考生跨市流動和各地防疫壓力，提前優化研考考點設置。例如今年起，陝西省內43個考點高校的應屆考生全部安排在本校考點考試，佔比88.42%，大大減少應屆考生跨校流動。

防疫「新十條」發布後，考試工作人員和考生核酸檢測應檢盡檢，具體方案由屬地自行確定。按照「一類一策」組考模式，根據防疫要求科學劃定考試區域和專用通道，結合實際可有針對性設置核酸陰性考場核酸陽性考場以及用於體溫異常等突發異常情況的應急處置考場等。

以河北省教育考試院的研考防疫提醒為例，若考生體溫超過（含）37.3℃，經重複測量後仍然異常，將獲安排在C類考場（應急處置考場）考試。核酸檢測結果為陽性的考生，會安排在B類考場（陽性考場）考試。A類考場（陰性考場）的考生建議全程佩戴口罩，B類、C類考場的考生需全程佩戴N95口罩。

屢戰屢敗，屢敗屢戰的「考研N戰生」

隨着畢業生就業壓力增大和學歷貶值情況加劇，不少大學生選擇考研繼續深造再就業。在研究生考試中，有不少屢戰屢敗，卻仍要屢敗屢戰的「考研N戰生」。他們在備考過程中往往沒有正式工作和穩定的收入來源，大多依靠家庭或父母，已經從學校畢業卻沒有真正走入社會，常常在振作努力和挫敗失望中反覆拉扯，成為不容忽視的群體。

「考研N戰生」沒有正式工作和穩定收入，往往不獲家人理解為何要屢敗屢戰。（視覺中國）

27歲的王心悅接受《澎湃新聞》採訪時稱，自己從2017年到2021年共考研5次，考研前3年全靠父母支持。由於家庭經濟條件不算好，父母不理解她為何一直考研，所以時常發生爭執，「經濟壓力大，第四年我不得不一邊工作一邊備考，為了省錢只能住在地下室」。

23歲的錢銀銀則表示，「二戰」（第二次考研）時家中並不支持，「媽媽覺得我第一年備考時那麼辛苦還是沒能考上，沒有必要再浪費一年時間，希望我先去找一個工作，等工作穩定之後去考一個在職研究生，我卻想一鼓作氣考上研究生。」

多名受訪學生稱，為了降低生活成本、利用學校資源、提高學習效率，不少學生備考期間仍租住在學校宿舍，在學校食堂用餐，在學校教室學習，但由於他們不再是在讀學生，學校和老師不管他們，成為學校管理的「盲點」。

屢敗屢戰的經歷也導致「考研N戰生」容易滋生多重心理問題，如孤獨感、焦慮感、挫敗感、失衡感等。「二戰」考東北財經大學失利的吳雙就提到，自己每天只有睡覺和學習兩件事，很少和外界接觸，沒什麼朋友，「在自習室備考的時候，經常看到同是備考的同學和家人打着電話就哭了起來，我也哭過四五次，感到很孤獨」。

針對相關情況，有專家建議，應充分發揮社區作用，為不在校考生提供備考學習、文化活動等場所，同時依託志願服務組織等平台，加強對上述考生的心理關懷和情緒疏導。

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