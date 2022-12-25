全國碩士研究生考試開考　「考研N戰生」為何要屢敗屢戰？

全國2023年碩士研究生考試昨日（24日）正式開考。《澎湃新聞》報道，此次考試為內地頒布「新十條」後的大型考試之一，不少省份的報名人數較去年有增長。

近年來，伴隨就業壓力增大和「考研熱」，不少落榜生選擇「二戰」、「三戰」乃至「五戰」「六戰」研究生考試。「考研N戰生」成為一個遊走在學校與社會之間的邊緣群體，他們大多依靠家庭，沒有穩定的經濟收入，常常在努力和挫敗中反覆拉扯。



近期，內地多個省份公布2023年碩士研究生招生考試報名人數，不少省份報考人數較去年有所增加。

內媒綜合消息顯示，湖南省報名人數18.09萬，較去年增加1.32萬，增幅7.87%；四川省報名人數25.8萬人，較去年增加0.4 萬人，增幅1.53%；廣西壯族自治區報名人數突破9萬人，比去年增加1.1萬人，同比增長13.9%；陝西省報名人數為17萬1900人，比上年增加2.46%。

同時，也有省份報考人數較去年有所減少，譬如黑龍江省共計報考考生125071人，比去年減少2170人。

參加碩士研究生考試的學生。（新華社）

設置藉考，一類一策

12月7日，教育部曾發布通知，滯留在報考點所在地以外省份且返回報考點確有困難的考生，可在規定時間內填寫藉考信息並提交申請。原報考點所在地省級教育招生考試機構協調相關省份審核通過後，統籌安排藉考事宜。

《中國教育新聞網》消息，新疆、內蒙古、湖南等省份均針對藉考考生採取相應措施，響應相關省份教育考試機構要求，完成藉考考生的考點安排和試卷調配工作。

此外，有省份為減少研考考生跨市流動和各地防疫壓力，提前優化研考考點設置。例如今年起，陝西省內43個考點高校的應屆考生全部安排在本校考點考試，佔比88.42%，大大減少應屆考生跨校流動。

防疫「新十條」發布後，考試工作人員和考生核酸檢測應檢盡檢，具體方案由屬地自行確定。按照「一類一策」組考模式，根據防疫要求科學劃定考試區域和專用通道，結合實際可有針對性設置核酸陰性考場、核酸陽性考場以及用於體溫異常等突發異常情況的應急處置考場等。

以河北省教育考試院的研考防疫提醒為例，若考生體溫超過（含）37.3℃，經重複測量後仍然異常，將獲安排在C類考場（應急處置考場）考試。核酸檢測結果為陽性的考生，會安排在B類考場（陽性考場）考試。A類考場（陰性考場）的考生建議全程佩戴口罩，B類、C類考場的考生需全程佩戴N95口罩。

屢戰屢敗，屢敗屢戰的「考研N戰生」

隨着畢業生就業壓力增大和學歷貶值情況加劇，不少大學生選擇考研繼續深造再就業。在研究生考試中，有不少屢戰屢敗，卻仍要屢敗屢戰的「考研N戰生」。他們在備考過程中往往沒有正式工作和穩定的收入來源，大多依靠家庭或父母，已經從學校畢業卻沒有真正走入社會，常常在振作努力和挫敗失望中反覆拉扯，成為不容忽視的群體。

「考研N戰生」沒有正式工作和穩定收入，往往不獲家人理解為何要屢敗屢戰。（視覺中國）

27歲的王心悅接受《澎湃新聞》採訪時稱，自己從2017年到2021年共考研5次，考研前3年全靠父母支持。由於家庭經濟條件不算好，父母不理解她為何一直考研，所以時常發生爭執，「經濟壓力大，第四年我不得不一邊工作一邊備考，為了省錢只能住在地下室」。

23歲的錢銀銀則表示，「二戰」（第二次考研）時家中並不支持，「媽媽覺得我第一年備考時那麼辛苦還是沒能考上，沒有必要再浪費一年時間，希望我先去找一個工作，等工作穩定之後去考一個在職研究生，我卻想一鼓作氣考上研究生。」

多名受訪學生稱，為了降低生活成本、利用學校資源、提高學習效率，不少學生備考期間仍租住在學校宿舍，在學校食堂用餐，在學校教室學習，但由於他們不再是在讀學生，學校和老師不管他們，成為學校管理的「盲點」。

屢敗屢戰的經歷也導致「考研N戰生」容易滋生多重心理問題，如孤獨感、焦慮感、挫敗感、失衡感等。「二戰」考東北財經大學失利的吳雙就提到，自己每天只有睡覺和學習兩件事，很少和外界接觸，沒什麼朋友，「在自習室備考的時候，經常看到同是備考的同學和家人打着電話就哭了起來，我也哭過四五次，感到很孤獨」。

針對相關情況，有專家建議，應充分發揮社區作用，為不在校考生提供備考學習、文化活動等場所，同時依託志願服務組織等平台，加強對上述考生的心理關懷和情緒疏導。