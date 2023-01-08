國務院公布第十版防控方案　衛健委：實施「乙類乙管」非放開不管

今日（8日），國務院聯防聯控機制舉行新聞發布會，介紹第十版防控方案有關情況。

國家衛健委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒介紹，內地對新冠病毒感染實施「乙類乙管」，但並非放開不管，而是將工作重心從「防感染」轉到「保健康、防重症」。



米鋒指出，實施「乙類乙管」並非放開不管，而是強調更加科學、精準、高效做好疫情防控，更好統籌疫情防控與經濟社會發展。

第十版新冠病毒感染防控方案有哪些調整？

國家疾控局監測預警司司長雷正龍表示，第十版防控方案繼續強調做好個人防護，養成良好衛生習慣，加強疫苗接種，加強重點場所、重點人群、重點機構及農村地區的疫情防控工作。

同時，第十版防控方案作出了幾個調整。首先，將「新型冠狀病毒肺炎」更名為「新型冠狀病毒感染」；其次，在常態化情況下，主要開展病毒變異監測、個案報告、哨點醫院監測、不明原因肺炎監測、城市污水監測等。應急情況下，增加核酸和抗原檢測監測、發熱門診監測、重點機構監測等。

此外，不再開展全員核酸篩查，社區居民「願檢盡檢」；新冠感染者不再實施隔離措施，實施分級分類收治；不再判定密切接觸者，不再劃定高低風險區。疫情爆發時，可根據人群感染率和醫療資源緊張程度等，適時、依法採取臨時性的防控措施，減少人員聚集，降低人員流動，減少發病率，減輕感染者短期內劇增對社會運行和醫療資源等的衝擊。

國家疾控局監測預警司司長雷正龍介紹，第十版防控方案作出多項調整，包括更新疾病名稱、加強監測預警、調整檢測策略、調整傳染源管理，以及在流行期間可以採取緊急防控措施。（中國網）

如何確保第一時間監測到病毒變異？

國家疾控局監測預警司司長楊峰表示，疾控部門進一步完善新冠病毒變異監測的工作方案，在原有工作的基礎上，加強了入境人員、就診患者、重點場所和重點人群的採樣送檢和測序比對工作。在輸入病例監測方面，加強與海關的密切合作。

在本土病例監測方面，每個省選擇部分城市和醫院作為監測哨點，對門診病例、重症和死亡病例開展一定數量的新冠病毒感染病例的採樣和序列測定，實施動態監測新冠病毒變異的趨勢，及時捕獲新的變異株，並且評估其生物學特性的變化，為疫情研判、檢測試劑、疫苗和藥物的研發及評價等提供科學基礎。

XBB變異株致病力和毒性有何特點？

中國疾控中心病毒病所研究員陳操介紹，XBB系列變異株主要在美國、印度、馬來西亞和新加坡等國家流行。

近期，XBB在流行過程中產生了一個新的子代亞分支XBB.1.5，並在美國本土流行。美國疾控中心監測，預測在未來幾周內，XBB.1.5有可能會取代當前美國流行的BQ.1和BQ.1.1的流行優勢，成為美國的優勢流行株。

截至2023年1月7日，全球已經在35個國家和地區監測到XBB.1.5。國家監測數據顯示，從2022年8月1日至今，中國共監測到16宗XBB本土關聯病例，均為XBB.1進化分支。

陳操表示，與Delta、Omicron相比，XBB進化分支的免疫逃逸能力明顯增強，也導致XBB在多個國家的傳播優勢呈現明顯增加的趨勢。不過，從現時的報道和研究來看，並沒有觀察到感染XBB系列變異株的重症和死亡病例增加，代表其致病力沒有明顯增加。

中國疾控中心病毒病所研究員陳操介紹，與Delta、Omicron相比，XBB的進化分支的免疫逃逸能力明顯增強。（中國網）

XBB毒株會引發國內第二輪感染？

陳操表示，近期的研究顯示，XBB其中一個進化分支是XBB.1.5，它有較強的免疫逃逸能力，以美國為例，患者感染XBB的比例非常高。

根據美國疾控中心數據，XBB流行期間，其新冠病毒感染人數、重症人數，包括死亡病例數，都沒有呈現明顯增加的情況。因此，XBB再感染的比率還需要進一步動態的觀察。

陳操提醒，對於新冠病毒的變異，市民既不要恐慌，也不要輕視，在做好個人防護的同時，也不要輕信一些未經證實的網絡報道。

他指出，從監測和研究的數據來看，健康的成人在感染新冠病毒後，3到6個月內出現再感染的機率比較低。至於屬「再感染」的高風險人群，譬如65歲以上長者、基礎病患者、未接種過疫苗的人士，在感染新冠6個月後，可以接種新冠疫苗加強針。