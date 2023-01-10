中央顧問委員會原秘書長李力安病逝　享年103歲

《新華社》消息，中共中央顧問委員會原委員、秘書長，黑龍江省委原書記李力安，1月2日在北京因病逝世，享年103歲。

李力安的遺體送別儀式將於1月6日上午10時在八寶山殯儀館大禮堂舉行。



李力安原名趙子斌，1920年7月生於山西五台，1935年10月加入中國共產黨，從事黨的地下工作。

1937年10月起，李力安先後任山西五台縣委統戰部部長，北岳二分區盂縣縣委副書記兼組織部部長，五台縣委書記等。解放戰爭時期，他先後任冀晉二地委敵工部部長、組織部部長，陝南兩鄖地委副書記等。

新中國成立後，李力安先後在陝西省安康地委、中央人民政府人事部、中央財政貿易工作部、中央組織部、黑龍江省委等地方和部門工作。1964年8月任中央組織部副部長。

李力安在 「文化大革命」初受迫害，下放「五七」幹校勞動。1972年7月恢復工作後，先後任黑龍江省委書記（當時設有第一書記）、省委第二書記兼哈爾濱市委第一書記等。

1983年2月，李力安任黑龍江省委書記。1986年至1992年先後任中央整黨工作指導委員會辦公室主任、中央顧問委員會秘書長。1990年至2001年任當代中國研究所所長。

中央顧問委員會是中共已故領導人鄧小平倡議成立，鄧小平出任主任一職，薄一波、許世友、譚震林、李維漢為副主任。中顧委共產生兩屆委員，第一屆1982年至1987年共有委員172人，第二屆1987年至1992年共有委員200人。直至1992年，中共十四大同意不再設立中顧委。