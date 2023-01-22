兔年春晚小品《坑》辛辣諷刺　中紀委：願躺平式幹部再無立足之地

2023年的兔年春晚薈萃歌舞、戲曲、相聲、小品、武術、雜技、少兒等多種類型節目。其中，內地演員沈騰、馬麗的官場諷刺小品《坑》播出後廣受好評，就連中紀委網站亦發聲：願「躺平式幹部」再無立足之地。



評論稱，沈騰在《坑》中非常形象刻畫了一位「不擔當不作為、不肯幹也不敢幹、捲起袖子在一邊看」的「躺平式幹部」。沈騰飾演的郝主任缺乏責任擔當，漠視群眾疾苦，還常常為自己找些冠冕堂皇的理由和藉口，譬如「人民群眾對道路潛在風險防範意識不足」，讓人哭笑不得。這齣「官場現形記」最後的結局是，那個半年都沒填上的坑，不僅坑到了新到任的馬局長，也坑掉了郝主任自己的形象和位置。

評論稱，「躺平式幹部」的社會危害是顯而易見的。他們的行為，貽誤的是黨和國家事業發展，損害的是民生福祉，而且正如馬麗飾演的馬局長所言，他們傷了百姓的心。

和掛在牆上充當「軟裝」的假錦旗相比，群眾的口碑才是真正的豐碑。為官避事平生恥。身為黨員幹部，應樹立和踐行正確的政績觀，設身處地了解群眾疾苦，以擔當做事為榮、以為民服務為樂，擺正工作態度、改善工作作風。同時，要加強自身的學習和鍛煉，著力提升解決問題的能力和本領，避免被「協調七八個部門」這樣的問題難住，不斷靠自身的擔當作為為群眾創造更大的幸福。

評論指出，治「躺平式幹部」需對症下藥、多管齊發，其中很重要的一個方面，就是要建立健全科學的選人用人機制，激勵擔當作為，識別、選準、用好幹部，堅決對「躺平者」說不，堅定為擔當者叫好，選拔出「闖將」、「幹將」，避免「多做多錯、少做少錯、不做不錯」的錯誤觀念大行其道。

二十屆中央紀委二次全會公報中對於糾治形式主義、官僚主義，整治「貫徹黨中央重大決策部署不擔當、不用力」、「玩忽職守不作為」等作風問題作出部署，要求紀檢監察機關深挖根源、找准癥結，精準糾治、增強實效。

馬麗（左）在2023年春晚小品《坑》飾演馬局長。（影片截圖）

評論指出，懲治「躺平式幹部」，需要紀檢監察機關動真碰硬，嚴肅執紀問責，亮紅牌、發警示，釋放「是幹部就不能這麼混日子」的強烈信號。同時強化日常監督，創新監督手段，拓展監督渠道，對黨員幹部在工作中出現的拈輕怕重、偷姦耍滑、不思進取等各類「躺平」，早發現、早提醒、早糾正，讓「躺平式幹部」心中有責、心中有畏，摒棄私心雜念、努力造福人民，營造風清氣正的干事創業氛圍。

評論稱，廣大黨員幹部應多一分「動如脫兔」的機警和敏捷，切實做到「在位善為」，敢幹事、願幹事、真幹事、幹成事，願混日子、不作為、甘於躺平的幹部再無立足之地！