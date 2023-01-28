內地節後返工首日　廣東召開近年來規模最大重磅會議

中國經濟第一大省：要再讓世界刮目相看

1月28日，內地春節假期後首個工作日，廣東在廣州召開全省高質量大會。會上，中共廣東省委書記黃坤明明確，廣東已全面超越亞洲「四小龍」，必須要在質的提升取得新突破。這次會議釋放了諸多信號讓世界更加確定，進入新時代的中國經濟，正在高質量發展的軌道上全力加速。作為中國經濟第一大省的廣東勇挑大梁，動員全省之力，努力開創高質量發展的新局面。

這場「新春第一會」是近年來廣東省召開的規模最大的重磅會議。除全程直播外，在廣州市主會場參會的有約1000人、其中企業有500多家，會議以電視電話會議方式開至各地級以上市及各縣（市、區），在廣東各地分會場參會的有2.5萬人。

廣東多位省直部門「一把手」、各地市市委書記、企業代表等紛紛在大會上發言表態，展望新一年高質量發展的目標和計劃。

全面超越亞洲「四小龍」 深耕30年再造新廣東

2022年廣東省經濟總量達12.9萬億元、連續34年居中國首位、佔中國1/10強，規模以上工業企業6.7萬家、高新技術企業6.9萬家，均保持中國首位，區域創新能力連續6年在中國排名第一。

「廣東人口數量多、資源約束緊，提高發展平衡性和協調性的任務又很重，不可能繼續拼土地、拼價格、拼勞動力。從外部看，現在又面臨你追我趕的激烈競爭。推動高質量發展是廣東的根本出路。」會上，黃坤明說，廣東用40多年的時間，在量的積累上打下非常堅實的基礎，全面超越了亞洲「四小龍」。現在，量的增長到了平台期，質的突破還處在醖釀期，廣東與發達經濟體的差距主要也在質上。「只要質的提升取得新的突破，我們就可以迎來量的井噴，可以開啓新一輪發展和趕超。」

黃坤明說，廣東要強化在國內國際兩個循環中的關鍵功能，依託粵港澳大灣區這一重要動力源，發揮橫琴、前海、南沙等重大平台作用，扎實抓好今年，抓好5年，再深耕10年、30年，必定能再造一個新廣東、再創讓世界刮目相看的新奇跡。

黃坤明說，廣東要強化在國內國際兩個循環中的關鍵功能。（GDToday）

加快建設「軌道上的大灣區」 力爭實現「港車北上」

除了黃坤明作動員講話外，大會還開設5個分會場，圍繞狠抓重點項目、重大平台建設，全力推動有效投資落地落實；以實體經濟為本，堅持製造業當家，努力建設製造強省；加快實施創新驅動發展戰略，實現高水平科技自立自強；深入實施「百縣千鎮萬村高質量發展工程」，全面推進鄉村振興，破解城鄉區域發展不平衡難題；發揮金融「活水」作用，賦能實體經濟高質量發展；堅持「五外聯動」，不斷開創對外開放新格局；深化放管服改革，努力創建一流營商環境；推動房地產業平穩健康發展等主題展開研討。

廣東省發展改革委主任、省大灣區辦主任艾學峰表示，將突出深化粵港澳合作，建立並協調落實粵港澳大灣區重大事項和重大項目年度任務清單，扎實推動橫琴、前海、南沙三個平台重大政策、重大改革、重大任務落地落實。持續推進基礎設施「硬聯通」和規則機制「軟聯通」 ，深入實施「灣區通」工程，加快建設「軌道上的大灣區」，推進皇崗口岸重建，加快建設深江高鐵、廣佛環城際等項目，實施好「澳車北上」 ，力爭實現「港車北上」。

海關總署廣東分署主任李魁文也表示，除了力爭實現「港車北上」外，廣東分署將推進粵港澳海關規則銜接和機制對接，聚焦建設世界級灣區、發展最好的灣區，打造制度型開放高地。推動粵港全面恢復通關，保障跨境物流暢通。服務深港河套重大科創平台。推動橫琴分線管理。

廣交會將全面恢復線下展

在春節假期結束後首日就馬上召開高規格的全省動員大會，這在近些年的中國比較少見。會期僅1天但「含金量」高，乾貨滿滿。

廣東工業和信息化廳廳長塗高坤透露，廣東將著力推動20個戰略產業集群的建設，提質壯大現有的8個萬億級產業集群，發力行業新增3個萬億元級、4個以上的五千億元級集群，力爭推動2023年全省工業投資實現10%以上增長。

此外，廣東還將梳理全省高新區、經開區、產業轉移園等平台，建立差異化、倒逼式政策體系，打造一批具有鮮明特色和核心競爭力的「萬畝千億」產業發展平台。

中國對外貿易中心主任儲士家在會上透露，第133屆廣交會擬於4月15日開幕，將全面恢復線下展。截至目前，申請展位的企業超過4萬家，線下展展位預計從原來的6萬個增加到近7萬個，向行業龍頭、品牌企業和創新企業傾斜；線上展允許所有符合條件的企業參展，預計規模再創新高。

此次廣交會將優化展區設置，第一期以電子家電、機械題材為重點，研究新設工業自動化及智能製造展區、新能源及智能網聯汽車展區，對接廣東等地戰略性產業集群，包括高端裝備製造、智能機器人、精密儀器、汽車、新能源等。第二、第三期以消費品、紡織服裝、健康休閒為主，提升品質，體現消費升級和美好生活需要。「第133屆廣交會將繼續分三期舉辦，並首次啓用四期展館，展覽面積由過去的118萬擴大到150萬平方米。」儲士家預計，2023年廣交會展館舉辦展會與活動將超過110場，入場觀眾1200萬人次，再創歷史新高。

廣東將著力發揮粵港澳綜合優勢。（GDToday）

吸引世界500強企業加速佈局大灣區

據瞭解，經過近五年發展，粵港澳大灣區已然成為廣東高質量發展的重要「動力源」。2023年，廣東將著力發揮粵港澳綜合優勢，涉及打造環珠江口100公里「黃金內灣」、建設港澳青年創新創業基地等。這意味著，粵港澳大灣區將在高質量發展、科技創新、對外開放等各個方面發力，奮力走在世界各大灣區的前列。

參會的巴斯夫中國新一體化基地項目供應商和報告服務全球副總裁劉敏認為，廣東持續推進經濟高質量發展，助力外資企業致力於高質量發展投資。2023年巴斯夫將按計劃推進湛江一體化項目的外資投入和項目建設，緊密對接廣東省促進製造業高質量發展和吸引外資的各項舉措，推動東海島石化園區基礎設施配套加快建設。

寶潔公司全球執行總裁、大中華區董事長兼首席執行官許敏表示，廣東提出「製造業當家」，明確了高質量發展的重點，賦予企業更好的發展平台和機遇。寶潔將把國際貿易供應鏈控制中心從歐洲遷至廣東，負責RCEP、「一帶一路」沿線國家等市場的進出口業務管理服務，奠定以大灣區為核心，進一步輻射歐亞市場的戰略佈局。

隨著中國開始進入放開疫情管控的新階段，廣東可謂動作頻頻，表現亮眼。去年12月，廣東省委十三屆二次全會提出「製造業當家」「百縣千鎮萬村高質量發展工程」等9個方面的高質量發展具體行動方案；其後，以廣東省委名義召開經濟工作會議；之後又舉行大規模的「粵港澳全球招商大會」；在廣東省人民代表大會、政治協商會議謀劃未來五年發展……

廣東此舉背後必定反映了中央政府的戰略意圖，2023年，狠抓經濟、特別是高質量發展，將成為中國的關鍵詞。

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