歐空局禁止太空人登中國空間站　官媒：科學政治化，歐盟的恥辱

中歐在航空領域保持合作交流，日前歐洲航天局官員宣布，因「預算有限」不再計劃向中國天宮空間站派遣太空人。《中國日報》社歐盟分社社長陳衛華就此痛批，「把科學探索政治化，簡直是歐盟的恥辱。」



自上世紀80年代開始，中國和歐洲在航天領域始終保持友好合作關係。2001年7月，中歐簽署「雙星計劃」合作協議，這是雙方開展的重大空間科學探測合作。直到去（2022）年10月，歐洲太空人飛越北京上空，在社交媒體寫下「仰觀宇宙之大，俯察品類之盛」的中國古文。

《中國日報》引述《太空新聞網》（SpaceNews）1月26日消息指出，歐洲航天局官員宣布不再計劃向中國「天宮」空間站派遣太空人，主要因為「預算有限」，沒有政治意圖，未來重心要放回之前對國際空間站計劃的承諾上。

該報道稱，中國日報社歐盟分社社長陳衛華說，「歐盟或者說歐洲航天局對美國卑躬屈膝，將科學探索政治化，這簡直是歐盟的恥辱！」也有歐洲網民直言，「很傷心，我們淪為美國的附庸了。」

「天宮二號」被稱為中國第一個真正意義上的太空實驗室。 (新華社)

包含英國《衛報》在內的多間外媒過去曾多次提及，中國「天宮」空間站可能是未來唯一可運行的空間站。理由是，由美國、俄羅斯、加拿大、歐洲和日本合作建造的國際空間站，預計將於2024年退役，但美國國家航空航天局表示，該空間站能在2028年後繼續運行。

歐洲停止與中國合作計劃，意大利太空人薩曼莎．克里斯托福雷蒂（Samantha Cristoforetti）上月被媒體問及是否願意登上中國「天宮」空間站。當時她表示，「就我個人而言，很樂意參觀天宮。」但她也透露，「我們做出了努力……但你知道，事情不像以前那麼容易了。」

該報道也指出，近年以美國和其他西方國家長期對中國航天進行封鎖打壓。2011年，美國國會通過了沃爾夫法案（Wolf Amendment），限制中美在航天領域的合作。美國國家航天局 （NASA）局長還多次對指出「中美太空競賽」之下，中國航天並不合作。