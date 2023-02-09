粵商務廳赴港辦投資宣講會招商　最高獎勵1億元

為落實全省高質量發展大會精神，深化粵港合作，2月8日，廣東省商務廳在香港舉辦廣東省投資貿易政策宣講會，深入宣傳廣東省最新投資政策，吸引企業參與大灣區建設。香港中聯辦、香港特區政府商務及經濟發展局、香港投資推廣署、香港貿易發展局、香港五大商會，香港各企業及行業商協會代表，香港科研機構、在港中資企業機構等500多人出席此次宣講會，現場反響氛圍十分熱烈。



會上，廣東省商務廳廳長張勁松以「走向大灣區 粵港合作有新機」為主題，詳細介紹了投資廣東6個方面優勢、2個招商重點和1套優惠政策，並提出深化粵港合作4個重點方向和辦好1項重大活動。

廣東具備六大優勢便利港商發展

據張勁松介紹，廣東在經濟規模、人口市場、產業配套、交通設施、營商環境、生態環境六大方面都具備優勢，非常適合外商來投資發展。

在經濟規模方面，2022年，廣東地區生產總值12.9萬億元（人民幣，下同），連續34年居全國首位，廣州、深圳、佛山、東莞是經濟總量超萬億城市。外貿進出口8.3萬億元，連續37年居全國第一，實際利用外資279億美元。

在人口與市場方面，廣東常住人口1.27億人，是全國第一人口大省，社消零總額4.5萬億元，佔全國十分之一。市場主體總量1600萬戶，其中企業佔45%，市場主體活躍度超過70%。

在產業配套方面，廣東形成了10+10產業體系（十大戰略性支柱產業+十大戰略性新興產業）。新一代電子信息、現代輕工紡織、先進材料、綠色石化、現代農業與食品、智能家電、軟件與信息服務、汽車等8大產業，達到了萬億元級規模。國家級及省級經開區54家，高新技術企業超6萬家，規模以上工業企業超5.8萬家。80%生產能夠在半小時運輸圈內完成配套，剩下20%在1小時運輸圈內完成配套。

在交通方面，廣東有9個民用機場（廣州、深圳、揭陽、珠海、湛江、惠州、佛山、梅州、韶關）。廣州機場年客運量超7000萬人次，深圳機場超5000萬人次。市市通高鐵，高鐵里程2367公里。高速公路超1.1萬公里，其中粵東粵西粵北高速公路超6000公里，區位條件實現根本性改變。廣州地鐵16條線，里程621公里。深圳地鐵12條線，里程431公里。再加上珠三角城際快軌，1小時生活圈正在形成。

在營商環境方面，市場化、法治化、國際化是廣東突出標誌。廣東有大規模的產業配套，已成為全球產業鏈、供應鏈最完善的區域之一。在法治化方面，張勁松表示廣東政府對企業，有求必應，無事不擾，企業只需要做到遵紀守法。而在國際化方面，廣東和國際主要城市一日通達，特別是毗鄰香港，更加便捷融入國際化。

而在生態環境方面，廣東PM2.5平均濃度22微克/立方米，達到歐盟空氣質量標準（25微克）。全國空氣質量前20城市，廣東佔到5席（深圳、珠海、中山、惠州、肇慶）。

製造業和總部企業是招商重點方向

據悉，廣東現在有兩個招商重點方向：一是製造業招商，包括10個戰略性支柱產業集群：新一代電子信息、綠色石化、智能家電、汽車產業、先進材料、現代輕工紡織、軟件與信息服務、超高清視頻顯示、生物醫藥與健康、現代農業與食品；以及10個戰略性新興產業集群：半導體與集成電路、高端裝備製造、智能機器人、區塊鏈與量子信息、前沿新材料、新能源、激光與增材製造、數字創意、安全應急與環保、精密儀器設備。二是總部企業招商。據介紹。廣東正大力發展更高能級的總部經濟，希望招攬跨國公司特別是世界500強、行業龍頭企業，來廣東設立區域總部、功能總部和研發總部。

據介紹，現在提供給來粵港資企業的優惠主要是一套組合政策：「外資十條」和「製造業十條」。投資獎勵方面，對在廣東設立的年實際外資金額超過5000萬美元的新項目（房地產業、金融業及類金融業項目除外），超過3000萬美元的增資項目，按其當年實際外資金額不低於2%的比例予以獎勵，最高獎勵1億元。對認定的跨國公司地區總部年實際外資金額超過1000萬美元的，按其當年實際外資入資金額的2%給予獎勵，最高獎勵1億元。對省級財政年度貢獻首次超過1億元的，按其當年對省級財政貢獻量的30%給予一次性獎勵。對珠三角城市引進總投資10億元以上的製造業項目、粵東粵西粵北引進總投資5億元以上製造業項目，按其新增實際固定資產投資額不超過2%的比例進行獎勵。

此外，稅收優惠方面，橫琴、前海、南沙三個區域都可享受「雙15%」稅收優惠政策。第一個15%，指設立鼓勵類產業企業按15%稅率徵收企業所得稅。第二個15%，指企業高管、高精尖技術人員，按照國家給予大灣區的人才政策，個人所得稅按15%繳納。

希望與港澳一同面向世界招商

張勁松表示，粵港目前有四個重點合作方向：一是招商。建議粵港攜手，建立長期化招商合作渠道，充分發揮香港的國際化優勢，推動粵港澳大灣區更好地銜接全球資源，落戶更多世界級的大企業、好企業。二是會展。廣東將組織更多企業到香港參展辦展，將更多的展會放在香港舉辦。也希望香港協同更多的全球客商到廣東參展辦展，特別是今年的廣交會將全面恢復線下展，期盼廣大香港企業、投資商、貿易商踴躍參會，洽談合作、收穫商機。三是貿易。過去三年，由於疫情原因，粵港貿易通道受阻。今年以來，粵港通關恢復。希望兩地合作，使粵港貿易更加暢通，發揮香港作為全球自由港的獨特優勢，以及深圳、東莞等地運輸、倉儲優勢，合力將大灣區打造成為全球高端要素集聚和資源配置的樞紐區域。四是金融。香港是全球金融中心，具有資金足、成本低的優勢。珠三角是世界工廠，對資金需求量大，兩地經濟互補性強。希望雙方加強在金融領域合作，推動金融互融互通，更好地支持廣東省製造業當家，推動實體經濟高質量發展。

此外，今年廣東還希望辦好1項重大活動：2023年粵港澳大灣區全球招商大會，計劃10-11月在廣州舉辦。廣東希望與香港、澳門一起把大會辦成世界級的品牌招商會，吸引全球更多優質資源集聚大灣區、更多優質企業落戶大灣區。