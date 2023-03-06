外交部發言人毛寧：台灣是中國的一部分　沒有甚麼「國防部長」

中國大陸外交部發言人毛寧今日（6日）主持例行記者會。會上有外媒記者問及台國防部長邱國正今日的言論，毛寧隨即表示「首先我要告訴你的是，台灣是中國的一部分，沒有甚麼『國防部長』」。



在例行記者會上，路透社記者提問說：「台灣國防部長稱，鑑於兩岸的緊張局勢不斷增加，台灣應當警惕中方軍隊闖入台灣附近區域。中方對此有何回應？」

毛寧表示，「首先我要告訴你的是，台灣是中國的一部分，沒有甚麼『國防部長』」。毛寧又表示，台海兩岸都是中國領土，中國將採取堅定措施捍衛自己的主權和領土完整。

據早前報道，邱國正今日表示，今年解放軍對台威脅更為嚴重，中共對台動武態勢比以前強烈，台灣軍方現已改變過去「必須挨第一槍才好還擊，台灣不打第一槍」的原則，若有航空實體進入一定界限，如進入12浬領空領海，軍方就要射擊。

邱國正指，解放軍在台海周邊機艦運行，每天保留10架次左右，一旦有甚麼議題，數量便會加倍；至於逾越中線的解放軍機艦，也幾乎都有，不一定在海峽中線上，有時在南北端，可視為解放軍試圖常態運作。

邱國正稱，中共一直在等待，讓他們師出有名，例如有別的國家高層訪台，因此發生衝突的機率不低。