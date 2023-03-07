內地發布新版7歲以下兒童生長標準　大部分年齡段身高標準值上升

《澎湃新聞》報道，國家衛健委最新發布的《7歲以下兒童生長標準》於3月1日正式施行。與前一版本相比，多數年齡段的兒童身高「標準值」有所增長。



武漢兒童醫院兒專家肖芳介紹，自1975年開始，國家每隔10年會組織對北京、哈爾濱、西安、上海、南京、武漢、福州、廣州、昆明9個城市及郊區農村的兒童開展體格調查，得出兒童生長發育參照標準，俗稱「九市標準」，用於判斷兒童身高。

據悉，新標準中，多數年齡段的標準身高中位數有所上升。6歲男孩的標準身高中位數由117.7厘米增長至118.8厘米，增長1.1厘米。6歲女孩的標準身高中位數由116.6厘米增長至117.5厘米，增長0.9厘米。

兒童保健科醫生劉華表示，兒童成年後身高與遺傳、睡眠、營養、運動、情緒等多方面因素相關，遺傳因素影響較大。兒童的第一個快速生長期是0-3歲的嬰幼兒時期，新生兒平均身長50厘米，出生後第一年可以長高25厘米、此後平均每年長高10厘米。第二個快速生長期是青春期前期，女孩平均每年可長高7-10厘米，男孩平均每年可長高8-12厘米。

劉華同時提醒，超重同樣會影響兒童長高。體重和體塊指數（即BMI=體重÷身高²）可以反映體型勻稱度，用於判斷體型勻稱度。劉華建議，父母可適當調整餵養方式，增強孩子的抵抗力，在保證孩子營養均衡、合理運動的同時，盡力幫助孩子長高。平時也可以為孩子做好身高記錄，觀測每個年齡段的身高增幅。