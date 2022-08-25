未來十年非常痛苦：任正非說了大實話　各國政要又愛又怕

任正非的話，讓各國政要又愛又怕。

愛是因為任正非說：「未來十年應該是一個非常痛苦的歷史時期，全球經濟會持續衰退。全球的經濟在未來3到5年內都不可能好轉，加上疫情影響，全球應該沒有一個地區是亮點。」

這個天下經濟一樣糟糕的說法，讓各國政要都鬆了口氣。

本來面對經濟衰退、失業暴增、社會信心喪失等困境，很多國家政要都緊張得要命，總擔心這樣下去會出亂子，搞不好甚至會重演歷史悲劇。現在經任正非這麼一說，大家都聽到了，這是全球性經濟衰退，全球「沒有一個地區是亮點」，這是任正非說的，不是各國政府為甩鍋脱責自己說的。

所以如果大家覺得形勢不好，失業破產，收入下降，這不是某個國家政府無能，不是某些少數政客的責任，也不是烏克蘭和俄羅斯開戰所致，甚至不是疫情的單一因素，而是全球大勢如此，各種因素疊加所致。所以，忍過未來十年這個「非常痛苦的歷史時期」，等下個繁榮周期到來，也許一切都好了。

怕，同樣也是因為任正非說的這句話。

這是因為，在一定程度上，現代經濟是預期經濟，當下的經濟狀態重要，對未來的預期，甚至比當下的經濟狀態更重要。

未來預期好的話，人們就敢花錢消費，生孩子。人們敢花錢消費生孩子，需求上來了，經濟轉起來了，就有人敢投資開店，擴大生產。開的店越多，生產越擴大，需要僱傭的人就越多，人們收入就越多，就越敢消費。這樣，經濟就能形成一個良性循環。

相反，如果人們對未來預期不好，每個人對經濟未來都很悲觀，都朝不保夕地不知道明天會不會失業，會不會關門倒閉，那麼人們就會捂緊口袋不花錢，也不生孩子。那麼消費就會越來越疲軟。而消費疲軟，會導致生產出來的東西賣不出去，自然也就沒人敢投資開店、擴大生產。不開店，不生產，社會就業就越差，消費能力就更差，經濟就會進入一個不斷收縮的惡性循環。

華為創始人任正非。（資料圖片）

所以，經濟不好的時候，各國政府都會一邊拼命印鈔放水，製造通貨膨脹，逼老百姓把銀行裏存的錢取出來趕緊花掉，一邊拼命掩飾困境，各種賣命鼓吹，對那些說破經濟實情的經濟或社會學家吹鬍子瞪眼睛，嚇唬他們不許說話。目的就是為了刺激消費，同時也怕形成一種悲觀氛圍，搞得人們都不敢花錢，導致經濟只能在低谷中徘徊。

有人說這不是騙嗎？這太沒道德底線了！

沒錯，就是騙！台灣有個叫朱高正就說過，「政治是最高明的騙術」，其實就是這樣。只是朱高正這個說法不文雅，說出來好像各國政府都是騙子一樣，大家面子上掛不住。其實中國古代的韓非子，意大利的馬基雅維利，希臘的柏拉圖，德國的康德等等，都有過類似名言，孔子也說過「民可使由之，不可使知之」，其實都是一個意思，古今中外都一樣，都是騙，就看騙得高明不高明。

任正非之所以會讓各國政府「怕」，就是因為他說了實話，說破了當下經濟的真相。本來戰爭、疫情、災情、經濟衰退、失業暴增、社會信心喪失已經讓各國政府頭大了，大家都在拼命掩飾，拼命放水刺激，恨不得把老百姓祖宗八輩的錢都從銀行裏擠出來花掉，老百姓也猶猶豫豫，不知道到底是該做俠之大者為國接盤，還是繼續捂緊口袋。

結果任正非這一吆喝，各國政府工作算白做了，老百姓也算是看清楚了。連任正非這樣財大氣粗的人都把「活下來」作為首要目標，要求員工「要面對現實，不要有太遙遠太偉大的理想」，你們還在「講故事」？還在鼓勵亂花錢？還是捂住口袋度過這個「非常痛苦的歷史時期」要緊，至於經濟未來，那是政府的事，任正非都搞不定，操那心幹啥！