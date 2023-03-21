中國罐頭火爆海外？　去年出口額近500億元按年增22%

據「央視財經」報道，中國罐頭在海外多國熱銷，去年的出口量達312.5萬噸，創下近6年來新高，出口額達473億元（人民幣，下同），按年增22%。



中國罐頭去年的出口量達312.5萬噸，創下近6年來新高。（央視財經）

報道指，罐頭是傳統食品加工行業，卻是中國最早一批與國際接軌的產業之一，且長期以出口為導向。2022年，中國罐頭出口量創近6年來新高，進入2023年，一些國家的通貨膨脹居高不下，本地食品價格大漲，中國出口的罐頭食品在海外多國熱銷，出口量持續增長。

中國罐頭工業協會數據顯示，全球罐頭食品消費前十名國家中歐洲佔7個，瑞典居榜首，年人均消費33.4千克，英國、葡萄牙、法國、比利時和美國為21至23千克。而中國人均年消費罐頭在5.5千克左右。

上世紀50年代，中國罐頭首次出口，從少量的水果罐頭開始，品種和數量逐年增加。（新華社）

實際上，罐頭食品在中國最早象徵高檔消費的舶來品，上世紀50年代，中國罐頭首次出口，從少量的水果罐頭開始，品種和數量逐年增加。目前，中國是世界上最主要的罐頭生產國和出口國，產量佔全球約四分之一，產品出口全球近200個國家和地區。

報道介紹，中國出口的蘆筍罐頭佔全球出口總量70%；番茄罐頭產量位居全球前列；紅燒肉和鯪魚罐頭為中國獨有。中國罐頭工業協會理事長稱，「中國資源豐富，罐頭產量逐年增加且質量口碑過硬、價格仍有比較優勢，這些為出口創造了有利條件。」

海關統計數據顯示，目前，亞洲、歐洲、非洲、北美洲爲中國最大的罐頭出口目的地，從品類上來看，蔬菜、水果罐頭佔據最大的出口份額，與此同時，即食類罐頭和菌菇罐頭近兩年的出口量明顯增長。業内認爲，随着海外需求持續增長，中國企業擴産加快，罐頭産品的出口品類和總量有望繼續增加。