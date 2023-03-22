中消協：超九成「第三方測評」存在問題　專家籲應設置准入門檻

《澎湃新聞》報道，近年來，自媒體平台出現大量「第三方測評」短影片，測評標準、質量參差不齊，時而出現「以商養測」、「以測養商」等現象。

3月21日，中國消費者協會（以下簡稱「中消協」）發布《「第三方測評」對消費者權益影響調查報告》（以下簡稱《報告》），超九成「第三方測評」存在問題，缺乏測評標準、誇大宣傳、虛假測評、測評產品與實物不符等現象層出不窮。

對此，有專家指出，應明確規定從事「第三方測評」的准入條件，同時強化對測評人員的審核，推進實名制認證，商品信息認證，使測評者和商品信息有源可溯。



「第三方測評」通常指，未取得中國國家檢驗檢測資質認定及CNAS（中國合格評定國家認可委員會）認可的組織或者個人，宣稱通過自身測評或引用對比專業檢測結果、分析調研數據、表達主觀使用感受等方式對商品的質量、功能、等方面進行橫縱比較，並將結果主要通過自媒體以圖文、影片等形式發布推廣，為消費者提供參考的行為。

中消協《報告》顯示，93.1%的「第三方測評」涉嫌存在測評標準類問題，55.7%的「第三方測評」涉嫌存在商測一體、以商養測類的模式，難保公正性。37.2%的消費者反映通過觀看「第三方測評」所購買的商品出現過質量問題，35.7%存在涉嫌虛假測評類問題。

中消協同時對抖音、小紅書、快手等12個互聯網平台共計350家「第三方測評」帳號進行了體驗式調查。結果顯示，整個「第三方測評」市場處於發展前期階段，准入門檻低，市場參與主體呈現零散特徵，具備法人背景的帳號僅佔比23.4%。

（圖 / 澎湃新聞）

中消協有關負責人指出，當前，市場上「第三方測評」的方法標準五花八門，測評質量參差不齊，少數「第三方測評」無法幫助消費者做出正確判斷，還影響正常的市場秩序。中消協同時建議，平台方需進行帳號身份認證，強化問題帳號審核，加強測評帳號建立作品審核、信用投訴、宣傳帶貨管理等多重監管機制，建立「健康帳號管理體系」，為測評帳號管理提供科學有效的數據管理指標，切實保障消費者不被誤導。

北京市中聞律師所律師李斌表示李斌認為，針對「第三方測評」存在的問題，應明確規定從事「第三方測評」的准入條件，設置基本准入門檻並製定合理的申請審批機制，針對從事商業行為的測評帳號進行統一備案管理，推進實名制認證，商品信息認證，使測評者和商品信息有源可溯，監管部門應加大監管力度，建立消費投訴的「綠色通道」。