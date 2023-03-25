碌卡買黃金再低價出售換現金　重慶破獲「洗錢」團夥涉案近300萬

近日，重慶市公安局九龍坡區分局的刑偵支隊搗毀一個犯罪團夥，其專以購買金條為電信網絡詐騙團夥「洗錢」，當中5人被捕，價值38萬餘元（人民幣．下同）的金條當場被查獲。



案情指，年初時，警方接得線索，指一男子在金店購買了大量金條，之後卻立即到附近市場以低價出售金條的方式換取現金。警方認為，目前金店的金價每克超過500元，而回收價格是400多元，「高買低拋」顯然不符合邏輯，遂認為男子有重大洗錢犯罪嫌疑。隨後，民警發現多家知名金店都出現可疑男子，他到店後用銀行卡匆匆結帳購買黃金，且對黃金的品質、樣式，以及店員的介紹都不聞不問。

經過一個多月的前期研判，以及布控、蹲守，警方在某大型商圈一家金店內將劉某等5名疑犯當場拘捕，並當場查獲涉案現金5700元、價值38萬餘元的金條900克。疑犯供述，去年10月至今年2月間，他們受同鄉陳某某等人召集，在明知是電信網絡詐騙所得資金的情況下，用銀行卡收取上游電信網絡詐騙犯罪資金，再採取在金店刷卡購買黃金並以低價出售獲取現金的形式洗錢、或將黃金銷售給鍾某等人換取虛擬貨幣再一次洗錢後存入國外上家指定賬戶。

通過上述方式，在參與洗錢犯罪的4個多月時間內，該團夥購買超過7公斤的黃金，涉案金額近300萬元。目前，被捕疑犯因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪已被公安機關依法採取強制措施，其餘涉案人員則被上網追逃。當局正對該案串併的多起上游電信網絡詐騙案件進一步偵查。