台駐斐濟代表處恢復｢中華民國｣名稱　陸外交部：反對兩個中國圖謀

在北京,外交部發言人毛寧在周二(28日)舉行的例行記者會上,針對「駐斐濟台北商務辦事處」更名一事回應,中方反對任何企圖製造「兩個中國」、「一中一台」的圖謀。



毛寧表示,世界上只有一個中國,台灣是中國領土不可分割的一部分,中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。這是國際社會普遍共識和國際關係基本準則。中方反對任何企圖製造「兩個中國」、「一中一台」的圖謀,這種圖謀也不會得逞。

台灣官方28日宣布,南太平洋島國斐濟正式知會台灣駐斐濟代表處「駐斐濟台北商務辦事處」,恢復該處名稱為「中華民國(台灣)駐斐濟商務代表團」(Trade Mission of the Republic of China(Taiwan)to the Republic of Fiji),並享有依據1971年《斐濟外交特權及豁免法》的外交特權。

台灣駐斐濟代表處代表周進發。(台灣駐斐濟代表處網站)

對於斐濟是否對台灣與中國大陸雙重承認?台灣的外交部亞東太平洋司司長周民淦表示,有關台灣與其他非邦交國交往,並沒有排除任何狀況,任何國家有意提升對台經貿空間,台灣的外交部皆會認真研議。

據了解,中國大陸1975年11月5日與斐濟建交,1976年在斐濟設大使館,並派常駐大使。但斐濟曾在1996年與台灣簽署公報,相互承認「國家地位」,並互設具大使館功能的代表機構。「斐濟共和國駐華貿易暨觀光代表處」2017年5月10日撤離台灣,斐濟2018年再要求台灣將「中華民國駐斐濟商務代表團」更名為「駐斐濟台北商務辦事處」(Taipei Trade Office in Fiji)。