台駐斐濟代表處恢復｢中華民國｣名稱　陸外交部：反對兩個中國圖謀

在北京，外交部發言人毛寧在周二（28日）舉行的例行記者會上，針對「駐斐濟台北商務辦事處」更名一事回應，中方反對任何企圖製造「兩個中國」、「一中一台」的圖謀。



毛寧表示，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。這是國際社會普遍共識和國際關係基本準則。中方反對任何企圖製造「兩個中國」、「一中一台」的圖謀，這種圖謀也不會得逞。

台灣官方28日宣布，南太平洋島國斐濟正式知會台灣駐斐濟代表處「駐斐濟台北商務辦事處」，恢復該處名稱為「中華民國（台灣）駐斐濟商務代表團」（Trade Mission of the Republic of China（Taiwan）to the Republic of Fiji），並享有依據1971年《斐濟外交特權及豁免法》的外交特權。

台灣駐斐濟代表處代表周進發。（台灣駐斐濟代表處網站）

對於斐濟是否對台灣與中國大陸雙重承認？台灣的外交部亞東太平洋司司長周民淦表示，有關台灣與其他非邦交國交往，並沒有排除任何狀況，任何國家有意提升對台經貿空間，台灣的外交部皆會認真研議。

據了解，中國大陸1975年11月5日與斐濟建交，1976年在斐濟設大使館，並派常駐大使。但斐濟曾在1996年與台灣簽署公報，相互承認「國家地位」，並互設具大使館功能的代表機構。「斐濟共和國駐華貿易暨觀光代表處」2017年5月10日撤離台灣，斐濟2018年再要求台灣將「中華民國駐斐濟商務代表團」更名為「駐斐濟台北商務辦事處」（Taipei Trade Office in Fiji）。