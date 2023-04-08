央企員工因OT大罵上司傻X？　警方：男子未被錄取捏造截圖被行拘

疑似中國電科（CETC）員工因不滿被安排清明節加班，在聊天群組中怒罵上司是「傻X」的截圖在網絡引發廣泛關注。四川德陽警方周五（7日）通報指，相關截圖為有人故意捏造，造成惡劣影響，目前已對涉事人依法作出行政拘留處罰。



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通報指，周三（5日）接獲上級機關指令，對中國電科有限公司下屬單位不實訊息一事，依法進行立案調查。

通報稱，經初查，26歲男子陳某龍為網上發布不實訊息者，從未有中國電科下屬單位及關聯企業從業經歷。因此前向中國電科求職未被錄用，心生不滿，利用圖像處理軟件虛設「CETC一軟件開發課」、「CETC成都事業部」2個微信群組，虛擬CETC員工姓名、頭像，捏造製作了多張「怒懟領導、發洩情緒」的微信聊天記錄截圖，並發布在網絡社交平遙，引發公眾熱議，造成惡劣影響。

通報表示，陳某龍故意散布謠言的違法行為嚴重擾亂了網絡公共秩序，警方已依法對其作出行政拘留處罰。（微博）

通報表示，陳某龍故意散布謠言的違法行為嚴重擾亂了網絡公共秩序，警方已依法對其作出行政拘留處罰，案件仍進一步偵辦中。

事件引發廣泛關注的當日，中國電科即作出澄清指，網傳聊天記錄所涉單位和人員，非集團公司所屬成員單位和員工。集團公司將對傳播、擴散虛假不實信息的行為，保留追究法律責任的權利。