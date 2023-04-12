心中的辮子剪不斷？　內地童嬰網店賣「三寸金蓮」纏足鞋惹議

纏足是封建禮教對女性的摧殘。而在女性權利崛起的當下，內地竟還有商家在網店兜售「三寸金蓮」鞋與纏足用品，引起網民憤怒，稱「心中的辮子永遠剪不斷」。



據《上游新聞》報道，在二手交易平台「閒魚」有不少店家兜售「三寸金蓮」鞋襪，更有商家以「小腳鞋」的名義販賣，花樣款式繁多，價格從幾十元至上千元不等。

其中最貴的是販賣兒童衣物的商家「某嬰童1號」的「三寸金蓮」繡花純手工定制鞋，可按需訂製，需要1580元（人民幣，下同）一雙。該網店的商品信息顯示，已賣出多款；而評論區還有買家發圖展示穿戴效果，稱「鞋底軟軟的，上腳非常秀氣。」

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但也有不少網民給店家留言表示很震驚，「你這是童嬰店，賣這個是不是瘋了。」還有網民稱，「大清早亡了，還賣這些東西。」

文化學者、西南大學博物館副館長鄭勁松分析認為，「從博物館學的角度，如果網上這些是歷史原件或實物藏品的話，它們是有歷史價值的。若是複製品不用於商業流通，而作為文化記憶用於展覽或者民間私人收藏，個人覺得無可厚非。」

他表示，纏足是封建禮教思想對女性的精神桎梏和肉體摧殘。將「三寸金蓮」作為商品流通是一種「文化逆流」，暴露了買賣雙方不健康的文化心態，若有青少年購買後無厘頭地模仿穿戴，百害而無一利。「我們應該對這種彰顯沒落文化形態、文化心理和文化行為的商品買賣予以譴責。」閒魚平台對此回應，「若判定宣揚封建迷信，將做下架處理。」

網民評論摘錄▼



「這些商家，五千年燦爛文化中那麼多的精華不發揚廣大，非要盯著幾個糟粕連續輸出，實在是其心可誅啊！」

「頭上的辮子沒了，心裡頭的辯子還在」

「知道纏足為了迎合性癖好的吧？如果是給小孩就加上戀童了。」

「三寸金是封建社會男性官場歧形醜陋心態的表現！」

「店家變態，買的變態」

「這些賣家都是從哪個朝代穿越過來的…」

「但凡看過幾張以前所謂的三寸金蓮腳的照片都不會去搞這個」

