中國6G技術研發取得重要突破　完成100Gbps無線實時傳輸

中國航天科工二院25所近日在北京，完成國內首次太赫茲軌道角動量的實時無線傳輸通訊實驗，為中國6G通訊技術發展提供重要保障和支撐。



據官媒《環球時報》報道，上述實驗利用高精度螺旋相位板天線在110GHz頻段實現4種不同波束模態，通過4模態合成在10GHz的傳輸帶寬上完成100Gbps無線實時傳輸，最大限度提升了帶寬利用率。

太赫茲通訊作為新型頻譜技術，可提供更大傳輸帶寬，滿足更高速率的傳輸需求，逐漸成為6G通訊關鍵技術之一。面向未來，6G通訊峰值速率將達到1Tbps，需要在已有頻譜資源下進一步提高利用率，實現更高的無線傳輸能力。

中國航天科工二院25所在北京完成國內首次太赫茲軌道角動量的實時無線傳輸通訊實驗，為6G通訊技術發展提供重要保障和支撐。（微博）

中國航天科工二院25所自2021年瞄準6G通訊的熱點需求，緊跟國際通訊技術前沿，選擇太赫茲軌道角動量通訊作為全新突破方向，在太赫茲頻段上實現多路訊號復用傳輸，完成超大容量的數據傳輸，頻譜利用率提升兩倍以上。未來，該技術還可服務於10m-1km的近距離寬帶傳輸領域，為探月、探火着陸器和巡航器之間的高速傳輸，航天飛行器內部的無纜總線傳輸等航天領域應用提供支撐，為中國深空探測、新型航天器研發提供訊息保障能力。

報道還指，無線回傳技術是移動回傳網絡中連接基站與核心網設備的關鍵技術。隨着通訊速率需求的不斷提升，移動通訊頻段被擴展至毫米波和更高的太赫茲頻段，訊號傳輸損耗大大增加，基站部署密度將成倍增長。在基站「高度緻密化」的5G/6G通訊時代，傳統基於光纖的承載網傳輸將面臨成本高、部署周期長、靈活性差等問題，無線回傳技術將逐漸佔據主導地位。據研究報告指出，2023年全球基站使用無線回傳的比例將高達62%以上。