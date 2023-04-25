最新中國司法文明指數出爐：上海全國第一　各地差距進一步縮小

中國政法大學出版社近日正式出版發行《中國司法文明指數報告2020-2021》，據報告，2020至2021年，31個省/自治區/直轄市的司法文明平均得分為71.1分（滿分為100分），與2019年平均得分70.0分相比提高1.1分。其中，上海排中國司法文明指數第一名，獲73.3分。報告指，全國各地司法文明的差距進一步縮小，但與此同時各地司法文明建設還有很大的努力空間。



中國司法文明指數（China Justice Index）為國家「2011計劃」和「雙一流」建設計劃司法文明協同創新中心開發的一種法治量化評估工具，其會透過實地調查大眾和法律職業群體的親身經歷和感受，用項目課題組獨立收集的最新調查數據，以分解表和雷達圖等直觀形式顯示各省、自治區、直轄市司法文明指數排名及其在各級指標上的得分（強項和弱項），以反映大眾對本地司法文明狀況的滿意度。

《中國司法文明指數報告2020-2021》封面。（中國政法大學）

今次已是司法文明協同創新中心發布的第7個年度報告，且因疫情而首次以雙年度報告的形式發布。據報告，在2020至2021年全國各地司法文明指數總分排名中，上海以73.3分排在中國司法文明指數得分第一名，為其在7年評估中第5次排名第一，比2019年摘冠的浙江高了0.8分。相反，內蒙古在各省/自治區/直轄市中排名墊底，僅得69.2分，但比2019年最低的湖南提高2.1分。

報告指出，2020至2021年31個省/自治區/直轄市最高分與最低分的分差為4.1分，相較於2019年最大分差5.4分，縮小了1.3分，反映全國各地司法文明的差距進一步縮小。不過，31個省/自治區/直轄市的得分均未達到「良好」水平，反映各地司法文明建設還有很大的努力空間。

全國各地司法文明的差距進一步縮小。（《中國司法文明指數報告2020-2021》）

而從10個一級指標的平均得分來看，得分最高的依然是，「司法公開」，達76.6分，得分最低的則是「法律職業化」，為65.6分，反映司法改革的成效還不夠明顯，法律職業群體尤其不夠滿意。報告認為，法律職業化程度亟待提高，司法文化建設更需弘揚理性，司法腐敗遏制任重道遠。

最後，報告結合歷年數據指出，一方面，中國司法文明的發展趨勢是向上的，總體是在進步的，這與近年來中國全面推進依法治國和深化司法改革的背景具有同步性；另一方面，司法文明的發展也經歷了某種起伏、反復等變化，說明中國司法文明的發展是在曲折變化中不斷累積上升的過程，呈現螺旋式發展的態勢。