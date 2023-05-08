環時反擊韓駐華使館：｢粗暴、逾越邊界｣　外交部：反映中國民意

上月，《環球時報》在其中、英版上接連發布2篇社評，批評韓國總統尹錫悅的涉台言論及對美立場。

5月5日，韓國駐華大使館致函《環球時報》，對其報道韓國總統尹錫悅訪美消息時使用失當措辭無端指責的做法，正式提出抗議；指環時文章內容「低俗到難以啟齒」，奉勸慎重換位思考。

對此，作為中國官媒，《環球時報》8日不甘示弱地再發社評反擊，表示不能接受韓國「以堪稱粗暴的方式干涉別國媒體的獨立報道」，對首爾的外交產生懷疑，並認為作為外交機構，韓國駐華大使館不應當出現這樣「情緒激烈和逾越邊界」的言辭。

外交部隨後在例行記者會上回應，表示「有關媒體觀點反映中國民意」。



環時在文中表示，對於上月23日及28日刊發的《這件事上，韓國外交的「國格」碎了一地》和《尹錫悅這次訪美印證了一個評價》兩篇社評，只是「清晰表達了我們對於當下中韓關係以及具體到尹錫悅總統爭議性涉華言論的立場。」而尹錫悅訪美後的涉華言論，也證實了兩篇社評中判斷。

環時指，對尹錫悅「媚美親日的屈辱外交」最嚴厲的批評是來自韓國國內。若不是因為在涉及中國核心利益的問題上，韓方表達了「失當、錯誤甚至危險」的言論，中方並沒有興趣去評價。文章強調，韓方最近的涉華言行，是助長兩國民間「負面認知」的罪魁禍首。

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環時稱，對尹錫悅的評論已「盡可能把話說得客氣一些」。文章評價韓國作為東北亞的其中一個「樞紐點」，如今的表現卻很難讓人有信心，也與韓國想當「全球樞紐國家」的雄心嚴重脫節。特別是在台灣問題等涉及中國主權的重大議題上多次發表錯誤言論，粗暴干涉中國內政，現在又把火力瞄準了中國媒體。

環時還稱，若韓國外交繼續著這個方向繼續走下去，後果不只是中韓關係疏遠，或者會在華盛頓和東京面前丟掉「國格」令人瞧不起，而是會刺激、誘發、加重東北亞地區局勢的失衡甚至崩塌，這是韓國不可承受之重。

環時最後重申了此前社評中的一句話，「中國外交給予了韓國真正的甚至是格外的尊重，也請韓國外交能夠自重。」並希望，韓方用更有說服力的證明與澄清來消解誤會，而不是一紙會加重「誤會」的簡單「抗議」。「對這樣的『抗議』，我們也表示抗議。」

外交部回應：有關媒體觀點反映中國民意

8日，外交部例行記者會上，中國外交部發言人汪文斌表示，已注意到相關報道，也注意到環時對此作出的回應。

汪文斌說，近段時間中韓之間的負面輿論本不該出現，源頭在哪裡，大家都很清楚。他強調，有關媒體的觀點不代表中國政府立場，但反映了當前中國國內的民意，管好源頭是避免負面輿論的關鍵，希望韓方為此多做建設性的努力。