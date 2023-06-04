新冠｢二陽｣後還會｢三陽｣嗎？　專家：感染次數越多後遺症風險越高

近日，內地新冠疫情反覆，不少民眾「二陽」、「三陽」。專家分析指，不能排除新冠感染發生後續多次感染的情況，但症狀會有所減輕，病程會有所縮短。亦有專家表示，感染新冠次數越多，後遺症風險越高。



北京市衛健委公布的2023年第21周（5月22日至5月28日）疫情周報顯示，第21周北京市共報告法定傳染病16種30750例，新型冠狀病毒感染報告病例數位居第一。

四川大學華西公共衛生學院流行病學教授欒榮生接受內媒《健康時報》採訪時表示，不能排除「二陽」「三陽」反覆發生等後續多次感染的情況，但是隨著新冠毒株變異減少，毒株穩定以及毒性減弱，此前形成的抗體還是可以幫助降低感染的風險，再感染的症狀也會有所減輕，病程縮短。

專家分析指，不能排除新冠感染發生後續多次感染的情況。（圖 / vcg）

廣州醫科大學附屬市八醫院感染病中心首席專家蔡衛平指出，人群感染後的抗體會逐漸衰減，因此「二陽」可能會持續幾個月甚至更長，但波峰較為平坦，「國外研究顯示，二次或以上感染比例在10%左右，包括歷次流行不同病毒株感染，感染Omicron後再次感染概率遠低於這個比例。」

哈爾濱醫科大學附屬第一醫院感染科副主任陳國林表示：「隨著病毒的不斷變異，以及抗體水平的下降，以後肯定還會出現『三陽』，甚至『四陽』。」他指，正常人可將新冠當成流感應對，但對於免疫力低、有基礎疾病、長者等人群，應引起足夠重視，在感染較集中的時間應盡量避免前往人多場所，並注意通風、戴口罩，及時就醫治療。

專家分析指，不能排除新冠感染發生後續多次感染的情況。（圖 / vcg）

5月13日，中國科學院院士高福表示，長新冠（Long COVID）是一個基本事實，不要迴避，「感染次數越多，後遺症風險越高，這是有臨床數據的。」

5月22日，中國工程院院士鐘南山表示，基於seirs模型預測顯示，中國2023年新冠第二波疫情高峰將發生在6月底，約6500萬/周。