疫情｜內地專家籲｢二陽｣勿帶病上班：公司應提倡感染員工自我隔離

內地的新冠疫情「五一」假期過後出現反彈趨勢，不少民眾都表示自己「二陽（再次感染病毒）」。多位專家對此建議，「二陽」患者應該居家隔離，帶病上班不僅不利於感染者恢復，還會增加病毒傳播的風險。



專家建議，感染者應該暫時不要去學校、地鐵等公共場所。（新華社）

據《健康時報》報道，有內地傳染病流行病專家指出，Omicron變異株在人群中依然處於散發流行狀態，傳染源依然存在。一旦感染，居家休息非常必要，也可以降低病毒傳播的風險。

北京一間三甲醫院感染學專家表示，感染者帶病上班不可取，不僅不利於感染者恢復，還會造成病毒傳播，尤其是醫院、安老院、護理院等重點機構的工作人員需經常接觸高危人群，帶病上班會增加高危人群感染風險，更不可取。

南方醫科大學公共衛生學院生物安全研究中心主任趙衛指出，對於感染者來說，應該暫時不要去學校、地鐵等公共場所，如果必須去，建議一定全程戴口罩。對於年齡較大或有基礎疾病的，一旦症狀加重，需要去醫院就診。

醫院、安老院、護理院等重點機構的工作人員，若帶病上班會增加高危人群感染風險。（視覺中國）

武漢大學公共衛生學院創始院長譚曉東建議，公司應該提倡新冠感染員工自我隔離，減少病毒傳播，新冠感染的密切接觸者，建議減少到人群密集的辦公區活動。

深圳市第三人民醫院院長盧洪洲亦建議，現階段，依然建議新冠陽性感染者自行居家隔離，一旦確診感染儘早進行抗病毒治療，不具備傳染性再外出上班或進行相關活動。

不過，對於「二陽」個案的增加，多名內地專家也表示，不要過度恐慌，也不能過度無視，鼓勵有重症高風險因素的人群按時加強疫苗接種，醫療結構加強藥物儲備。