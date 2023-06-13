曾在港開公司　長沙富能三成員顛覆國家政權罪成判囚2至5年不等

2019年，長沙富能3名成員被公安以「顛覆國家政權罪」逮捕。6月13日，網傳消息稱，法院早於2021年判刑，涉案3人犯顛覆國家政權罪成，分別獲刑5年、3年及2年。



據了解，2016年1月，程淵在香港註冊成立香港源眾文化傳播有限公司（下稱香港源眾），2017年3月，程淵出資成立長沙富能信息科技有限公司（下稱長沙富能）。



刑事判決書顯示，被告人程淵、吳葛健雄、劉大志（現改名：劉永澤）因涉嫌犯顛覆國家政權罪，2019年7月22日被刑事拘留，同年8月26日被捕。湖南長沙市人民檢察院指控，三人多次接受境外敵對組織的反華培訓，形成了顛覆國家政權和推翻國家現行政治制度的想法。

圖左至右依序為程淵、劉大志（現改名：劉永澤）、吳葛健雄（翻攝國際特赦組織）

自2017年上半年至案發前，程淵以上述兩家公司名義向境外組織申請「項目」方式獲取資金，夥同吳葛健雄、劉大志以「長沙富能」名義先後執行了所謂「保障律師執業權利」、「律師執業權利保障」、「培訓培訓師」、「勞工權益保護」等「項目」，以此為幌子詆毀、攻擊中國司法制度，並向境外提供抨擊中國法治現狀的材料；惡意炒作、抹黑政府形象，挑起，激化不明真相的人對政府的不滿；傳授與政府對抗的方法和技巧，發掘、培植敵對力量，策動發起所謂的「社會運動」，意圖顛覆國家政權。

判決書列出了多項證據，包括三名被告的主觀犯意形成過程，共同實施顛覆國家政權行為等，其中提到程淵供述「保障律師執業權利」項目，是他於2017年以「長沙富能」的名義向境外組織申請，經費總額於9萬美元（折合約70.5萬港元），已全部到帳；「律師執業權利保障」是他以「香港源眾」的名義向境外組織申請，資助金額4.5萬美元（折合約35萬港元），已全部到帳。

湖南長沙市中級人民法院認為，程淵、吳葛健雄、劉大志通過成立公司向境外組織申請資金，披着執行「項目」的外衣，實施顛覆國家政權，推翻社會主義制度的行為，嚴重危害國家安全和社會穩定，其行為均已構成顛覆國家政權罪。

根據三名被告人在顛覆國家政權犯罪中的地位、作用，程淵是積極參加者，吳葛健雄、劉大志是其他參加者。三人到案後能如實供述罪行，自願認罪認罰，可從輕處罰，法院最終判定三人犯顛覆國家政權罪成，程淵判囚五年，剝奪政治權利五年；吳葛健雄判囚三年，剝奪政治權利二年；劉大志判囚二年，剝奪政治權利二年。