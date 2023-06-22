深圳即將出台土地新政嘗試降低企業用地成本

本文獲新加坡《聯合早報》授權轉載。



深圳即將出台土地新政，優化用地審批程序，規定企業在重點產業項目的用地可以分期繳納地價，不計利息。受訪學者認為，新政策將使到用地價格符合市場規律，有助於解決企業在深圳所面臨的用地高成本問題。

為進一步規範土地供應，深圳市規劃和自然資源局自今年初啟動了《深圳經濟特區國有土地供應管理條例》（以下簡稱《條例》）的起草工作。條例草案經市司法局修改後，在6月中旬向社會各界開展第二輪公開徵求意見。

《條例》是在現有土地使用權出讓條例的基礎上進行修改。新條例將從國有土地供應、利用、監督管理、法律責任等方面進行系統全面規定。

為優化土地市場營商環境，《條例》提出在用地審批程序上，建立聯合審批機制，以標定地價為核心的土地市場價格體系，重點發展片區區域評估制度，提高土地供應審批效率。

在降低企業用地成本上，《條例》明確深圳市政府規定的重點產業項目、總部項目等類型的用地將可以分期繳納地價，不計利息。首期繳納比例不得低於地價的50%，而剩餘價款須在一年內繳清。

《管理條例》也指出，產業用地可「長期租賃」、「先租後讓」、「彈性年期出讓」。同時，只租不售的創新型產業用房也可以採取劃撥、協議出讓等方式供應土地，引導企業通過提高容積率等方式拓展產業空間。

根據深圳市工業和信息化局發布數據，深圳去年規模以上工業總產值超4.5萬億元（人民幣，約8400億新元），坐穩全國工業第一大城市。不過，隨著深圳可用土地空間逐漸減少，工業用地持續擴張難以為繼，對製造業未來前景構成嚴重挑戰。

深圳綜合開發研究院常務副院長郭萬達接受《聯合早報》訪問時指出，深圳的問題是土地面積小、開發強度高，導致產業的用地稀缺。他研判，《條例》旨在提高城市土地的開發力度和使用效率，盡量為更多新興產業、重點企業提供空間，以解決它們目前面臨的用地高成本問題。

郭萬達說，政府在降低土地成本所採取的一系列措施，將形成既符合市場規律，又能體現對重點產業支持的用地價格，推動深圳重點產業的發展和轉型。

事實上，深圳自2012年以來已推行多次土地政策改革。郭萬達說：「政府希望通過《條例》的修訂賦予土地管理更高等級的法律效力，同時也將成熟經驗做法以法規的形式固定下來。」

至於《條例》對深圳房地產市場的影響，郭萬達認為其主要體現在安置房和共有產權住房的用地可以協議出讓，以及公共住房的調整和開發強度。他說，這意味著，政府將可以在深圳建設更多保障性住房和共有產權住房，對房地產市場起到更好的調節和調控作用。