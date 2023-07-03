殲20換國產｢渦扇-25發動機｣試飛成功　成中國戰機超越美國里程碑

日前，網傳解放軍殲-20隱形戰機已換上兩具中國自製的渦扇-15（WS-15）發動機，首度成功試飛。台媒評價稱，若屬實，這對中方研製研製殲-20和渦扇-15來說，將是一大里程碑。

內地熱點觀察公眾號「前HR隨筆」對殲-20B配WS-15首飛成功表示，這代表中國戰機最後的短板攻克，也代表殲-20B成為世界最先進戰機，是中國戰機超越美國的里程碑。



公眾號引述美國動力網站區軍事專欄（The Drive-The WarZone）的文章稱，撰稿人Joseph Trevithick表示，WS15原型已經能夠使用加力器產生至少36000磅的推力，最終目標是實現40000磅（178千牛）的額定推力。殲-20在總推力上實際上已超過了F-22A「猛禽」，後者使用的普惠F119發動機的加力推力為35000磅（156千牛）。美國一些軍事觀察這認為，渦扇15的推力已經超過F22的F119，這是巨大的飛躍。

China’s J-20 Fighter With Long-Awaited WS-15 Engines May Have Flown

文章稱，雖然美國人的是30年前的發動機，但在這個領域卻一直原地踏步。至於推力大的F35發動機，則是犧牲速度令涵道比擴大從而取得的進步。

據央視軍事報道，殲-20可以達到一分鐘戰鬥巡航52公里，相當於最高可以2.8馬赫的速度飛行。意味著，完全超越F22最快2.25馬赫的速度，甩開F35達到的1.6馬赫一個時代。有網民稱，殲-20的超音速巡航速度可達到1.8馬赫，若屬實那麼殲-20巡航速度將超過F35的最高速度，將是不可思議的領先。

文章指出，除機動性、續航超過F22外，殲-20系列的雷達與電子是全球領先技術，其中殲-20s是海外媒體評價為第一款達到5.5代的戰機。主要為先進的氮化鎵有源相控陣雷達和龐大的TR單元，以及可帶無人機的航電。有數據稱，殲-20s探測距離高達400-500公里；央視亦報道稱，殲-20s可以帶無人戰鬥機形成戰鬥群。

文章預期，未來殲-20s可以升級為殲-20BS，將會在航程、速度、機動性、雷達、航電（帶無人機）、遠程導彈全面超越F22，成為標準的5.5代戰鬥機。

文章將中國殲-20系列與美國F22相比表示，F22已是30年前的技術，若無改進將無法持續領先。殲-20的不斷迭代，最終將超越美國。目前，已不會有人質疑中國055驅逐艦超越美國伯克級驅逐艦（Arleigh Burke class destroyer）這一事實。中國在5G通信、盾構機、高超音速導彈、反艦彈道導彈等方面超過美國，顯示出美國產業能力發展出現疲態。

文章表示，中國全產業鏈、工程師人才優勢等不斷體現，尤其軍工體系人才比美國平均年輕20歲以上，「我們的人才隊伍成熟後，對方被碾壓是必然的。」

網傳殲-20換上「渦扇-15雙發動機」後的試飛影片：