殲20換國產｢渦扇-25發動機｣試飛成功　成中國戰機超越美國里程碑

日前,網傳解放軍殲-20隱形戰機已換上兩具中國自製的渦扇-15(WS-15)發動機,首度成功試飛。台媒評價稱,若屬實,這對中方研製研製殲-20和渦扇-15來說,將是一大里程碑。

內地熱點觀察公眾號「前HR隨筆」對殲-20B配WS-15首飛成功表示,這代表中國戰機最後的短板攻克,也代表殲-20B成為世界最先進戰機,是中國戰機超越美國的里程碑。



公眾號引述美國動力網站區軍事專欄(The Drive-The WarZone)的文章稱,撰稿人Joseph Trevithick表示,WS15原型已經能夠使用加力器產生至少36000磅的推力,最終目標是實現40000磅(178千牛)的額定推力。殲-20在總推力上實際上已超過了F-22A「猛禽」,後者使用的普惠F119發動機的加力推力為35000磅(156千牛)。美國一些軍事觀察這認為,渦扇15的推力已經超過F22的F119,這是巨大的飛躍。

China’s J-20 Fighter With Long-Awaited WS-15 Engines May Have Flown