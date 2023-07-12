多部門聯合清理整治論壇活動　「虛熱」的研討會該降降溫了

近期，11部門聯合出手，在全國范圍內部署開展論壇活動專項清理整治，引發業界和社會關注。研討會、論壇、學術會議等「虛熱」的表象下隱藏了許多問題。研討會的種種怪相如何產生？如何才能辦一場好的研討會？

「浙江宣傳」刊文指出，觀點交鋒、激發靈感、啟迪新知、傳承文化、推動進步，是研討會的魅力和價值所在。少些浮誇的「表演」，多些真誠的發問，撇去虛熱的「泡沫」，回歸辦會的初心，才能迎來更多真正有價值的研討會。



本文授權轉載自「浙江宣傳」微信公號。



近期，11部門聯合出手，在全國范圍內部署開展論壇活動專項清理整治，引發業界和社會關注。

一方面，研討會、論壇、學術會議等「虛熱」、「氾濫」現象近年來頗有擴大之勢，有知名學者感慨，如果所有在國內召開的「國際會議」的邀請函，他都一一接受的話，一年到頭恐怕不是在會場，就是在趕往會場的路上。

另一方面，「虛熱」的表象下隱藏的問題不少，比如隨意冠以「全國」「國際」「高峰」等字樣，名不符實；主題交叉重複、內容空泛、導向有偏差；變相公款消費、旅遊等。

我們不禁思考，究竟什麼樣的研討會才有必要開？我們又該如何開好有意義的研討會？

開門搞研討，交流出真知。舉辦研討會的目的，本是邀請業內專家學者一起頭腦風暴，總結經驗拓展思路，為事業發展把脈開方，以便抓準問題對症下藥。

但實際情況是，研討會水平層次良莠不齊，有的緊湊別緻、精彩紛呈，稱得上思想盛宴；也有的表面熱鬧風光卻內涵空洞，更有甚者單調乏味、使人昏昏欲睡。

「浙江宣傳」刊文指，少些浮誇的「表演」，回歸辦會的初心，才能迎來更多真正有價值的研討會。（視覺中國）

縱觀各類研討會，筆者發現了以下幾類「氾濫」下的怪相：

攀比嘉賓式。有的地方熱衷做表面文章，片面追求「研討會」的光環效應，在領導嘉賓的「咖位」上較勁，把能否邀請到「有頭有臉的大人物」撐場面作為會議舉辦是否成功、有沒有影響力的第一標準。

內容雷同式。有的論壇、研討會年年舉辦，主題卻換湯不換藥，總是「相同的配方相同的味道」，專家念著沒有新意的講稿，辦會條件倒是一年比一年豪華。即使拿不出多少研究新成果的「乾貨」，也要邀請媒體發一波通稿，影響力卻始終局限在小圈子，無法真正出圈。

交際演出式。有些研討會主辦方按照「演出」標準來籌劃，凡是「看得見」的效果必定做足功夫。比如會場大屏夠不夠氣派、場地上不上檔次、禮袋夠不夠精美、媒體攝影攝像架勢足不足……還有的研討會過分講究客套寒暄，把本應聚焦問題、針砭時弊的學術研討，變成了迎來送往、請客聚會的「交際場」。

完成任務式。也有部分研討會的目的並非出於學術交流，而是為了完成「學術KPI」。隨意邀請幾位相熟的專家學者，拉一些學生充當觀眾，用辦會這種「燒錢快」的方式完成指標、經費等「績效」考核。有的研討會為了「升格」，還像徵性邀請幾位海外華人或者外國友人，或者拉幾位留學生，就披上了「國際研討會」的外衣。

「浙江宣傳」刊文指，少些浮誇的「表演」，回歸辦會的初心，才能迎來更多真正有價值的研討會。（視覺中國）

二

研討會的本質是「研究」與「討論」。而「怪相」之下的研討會，既浪費了寶貴的學術資源，又助長了不良的學術習氣，淪為裝點門面的「面子工程」，被詬病為形式主義也不難理解。

不禁要問，研討會的種種怪相究竟為何產生？

一些學術考核、評價將有無論壇、研討會，及其規模數量等作為評價學術機構水平、學科建設質量的指標，辦研討會成為必須打卡完成的指標任務；一些研討會成了學術圈聯絡「感情」的利器，一年換一個地方輪流做東，為的是結交學術大咖和期刊編輯，鞏固圈內的人緣地位；還有些是為了執行「預算」，課題經費論壇預算按規定只能「專款專用」，無奈之下只能倉促辦會，突擊使用經費。

凡此種種為了辦會而辦會的「注水式」研討，既不追求高質量，也不考慮做好研討的後半篇文章，自然也就虛有其名、其實難副。

筆者認為，一場研討會有沒有必要召開，還是要回歸其本質來分析。

比如，出於製定行業戰略政策的需要。特定領域專業門檻較高的研討會，不面向一般公眾，就不一定需要過度考慮傳播效果的問題，而更需要關注邀請的權威專家研究領域是否契合、分析論證是否全面，業內資深人士的意見是否考慮充分、各方面的風險是否研判到位。

又如，出於總結經驗提升認識的需要。地方黨政部門舉辦研討會，希望藉助專家學者的力量將實踐經驗上升為理論體系，就需要與會的專家學者深入調查研究，事前做足功課。哪些專家能給出真知灼見，哪些僅僅是站台捧場的誇誇其談，一聽便知。

開會不是目的，解決問題才是。一場研討會下來，真正值得總結的，不是那些華而不實的面上觀點，而是通過研討究竟取得了哪些共識、釐清了多少問題、掌握了哪些前沿對策，搞清楚不同觀點爭而未決的癥結何在。

把握學術前沿，增進交流合作，推動成果轉化，才是研討會召開的剛需。

學術成果的講評展示、學術觀點的對話交鋒、學術思想的碰撞融合，決定了一場研討會學術含金量的成色。

「浙江宣傳」刊文指，少些浮誇的「表演」，回歸辦會的初心，才能迎來更多真正有價值的研討會。（視覺中國）

在研討會「虛熱」「氾濫」的當下，怎樣辦好一場研討會，從而實現辦會價值的最大化？

研討議題的精准設置是決定一場研討會精彩不精彩的基本要素。比如，世界互聯網大會烏鎮峰會每年都會設置多場不同主題的分論壇，主辦方充分考慮學術效果、社會效益與國際影響的平衡，從學界研究熱點、業界公認難題、公眾關注度最高話題中精心挑選設置議題，諸如網絡空間國際規則、網絡謠言共治、人工智能與數字倫理等主題分論壇，切題深刻、針砭時弊，很多引發了熱烈反響。

一場好的研討會，必定在會風上體現出尊重知識、尊重專家的導向。比如，一些研討會嘗試以「插花式」座位擺放，讓專家學者與領導幹部交叉坐在一起，方便對話交流；一些研討會在議程上不唯專家頭銜論，而是根據報告的重要性、新穎性進行排序。比如一場在上海舉辦的教育研討會，主辦方為了提高交流效率，嘗試淡出行政色彩，成了一場沒有開幕式、沒有閉幕式、也沒有領導講話的「三無」研討會，純專家研討的極簡模式受到了學界的關注點贊。

「浙江宣傳」刊文指，少些浮誇的「表演」，回歸辦會的初心，才能迎來更多真正有價值的研討會。（視覺中國）

好的研討會之所以具備常辦常新的生命力，終究離不開「台下十年功」的積澱。研討會舉辦的時間很短，從主辦方到嘉賓乃至每一位與會者都需要提前下足功夫，才能在會上亮出真材實料的思想「乾貨」，使研討取得與時俱進的重要成果，持續擦亮研討會的品牌。比如博鰲亞洲論壇自2001年成立以來，為政府、企業及專家學者等提供了一個高層對話平台。其深遠的社會影響，離不開一直以來聚焦重大議題、發表真知灼見的專業精神與百花齊放、推陳出新的觀點輸出。以博鰲亞洲論壇2023年年會為例，50多個國家和地區的約2000名代表線下參會，大家聚焦發展與普惠、治理與安全、區域與全球、當下與未來等議題深入探討，一個個「最強大腦」碰撞出璀璨的思想火花。

於地方發展與文化繁榮而言，研討會在精不在多。事實證明，辦會千場不如驚艷一場。高質量的論壇、研討會等，可以成為一座城市的勳章，賦予城市鮮明的氣質特色，甚至成為撬動轉型發展的引擎。比如，2022年的世界陽明學大會，在王陽明誕辰550週年之際，集中展示、研討陽明文化的歷史意義、當代價值和世界影響，成為從浙江走向世界的一張重要文化名片。

觀點交鋒、激發靈感、啟迪新知、傳承文化、推動進步，是研討會的魅力和價值所在。少些浮誇的「表演」，多些真誠的發問，撇去虛熱的「泡沫」，回歸辦會的初心，我們才能迎來更多真正有價值的研討會。