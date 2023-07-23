杭州富陽區突降暴雨引發洪水　沖垮樓房沖走車輛　已致5死3失蹤

昨日（22日）傍晚至今日（23日）凌晨，浙江杭州富陽區短時強降雨引發山洪致局部山體塌方和泥石流，目前已造成5人死亡3人失蹤。



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官方通報指，富陽區全區發生小流域山洪32處、地質災害險情144處、危舊房損壞或倒塌26處、電力中斷影響1619戶、車輛進水42輛、道路中斷21處。

在22日傍晚6時50分，富陽啟動防汛Ⅱ級應急響應。通報指，此次短時強降雨極為罕見，7月22日傍晚至23日凌晨，全區面雨量26.1毫米，最大為大源鎮史家村209毫米，其次為上官鄉大盛村169毫米。其中，上官鄉、大源鎮和常綠鎮交界區域的4個雨量監測站點超過每小時最大雨量歷史極值。

通報指，因三個鄉鎮交界處山區狹窄，雨水匯集極快，短時降雨第一時間匯集到河道中，常綠溪、剡溪上官段、大源溪史家村駱村勤功段瞬間流量巨大，大源、上官、常綠區域內主幹道路（含省縣鄉村道）73.6公里全線淹沒。據現場人員目擊和影片，河水瞬間出現暴漲，河道兩側的村莊、廠房被淹水位10-15分鐘時間上升了1.5-2米。

暴雨1小時即引發洪水

內媒《極目新聞》早前報道指，富陽區大源鎮駱村突發洪水，多戶村民家房子被淹，已造成5人死亡2人失蹤。

駱村一位村民表示，22日下午5時許，當地開始下大暴雨。大約1小時後，當地一條河的水位暴漲，水流漫過河岸，村裏多戶村民家的房子進水，有車子被沖走，還有村民的房子被沖垮，她聽說有村民被洪水沖走。

網傳影片顯示，在一條不寬的河道中，急流從上游傾瀉而下，漫過河岸衝入河道兩邊的居民家中，幾輛私家車被急流捲入河中；消防救援人員在夜色中展開救援工作，大水退去後，幾輛私家車堵塞在河道中間，有救援車輛開展清理工作。

有村民表示，有失蹤村民是開小店的，洪水來時他們想搶救一點東西出來，結果被沖走了，被找到時已經不幸身亡。

一位知情人表示，她的舅公舅婆被大水沖走，目前舅公已經被找到，但舅婆還沒找到。

駱村村委會工作人員證實，有7位村民被沖走，目前有5人被找到，還有2人失蹤，目前多個部門正在搜尋中。被找到的5位村民中，有一人送醫後不治身亡，其他4人被找到時已沒有生命體徵。

目前，當地多個部門正展開群眾轉移和搜救工作。