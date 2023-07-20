有片｜杭州暴雨多路段積水車輛被淹　電梯門開瞬間變「瀑布」

周三（19日），受強對流雲團影響，杭州突降暴雨，杭州市亦發布今年首個暴雨紅色預警信號。不少路段積水頗深，車輛被淹，更有住戶電梯開門瞬間變「瀑布」。



綜合內媒報道，19日，杭州局地出現大暴雨，當局即發布今年首個暴雨紅色預警信號，並啟動防汛四級應急回應。據杭州市氣象台消息，19日12時至21時，該市面雨量最大為臨平區56.7毫米，主城區27.7毫米（拱墅區47.7毫米），有137站降水超過50毫米。 20時至21時，該市富陽、桐廬中部、蕭山南部等有大到暴雨，共有8站降水超過50毫米。

相關畫面顯示，多處路段積水嚴重，許多車輛被淹，水位更沒過車窗，行人在水中艱難穿行。亦有住宅樓電梯開門瞬間變「水簾洞」瀑布。

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杭州市城管部門發布通知，決定升級城管系統防汛應急回應至二級。 杭州市城管系統各級各單位按要求，做好防汛應急準備、檢查及處置工作。城管部門提醒行人避免在低窪易澇區域、地下空間避雨，避免穿越積水區域，危險區域人員做好隨時轉移準備。同時，開車盡量繞開積水路段及下沉式立交橋，避免將車輛停放在低窪易澇等危險區域。除特殊行業外，視情況暫停高空、戶外作業和活動，地下設施採取防雨浸措施。

氣象部門預計，今日半夜前，雷陣雨將持續，降雨強度較傍晚會有所減弱。 預計未來2小時（21時至23時）杭州市富陽、桐廬、臨安東部、蕭山南部、主城區南部有大到暴雨。