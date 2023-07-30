近日，教育部、國家發改委、公安部、市場監管總局聯合印發《關於在深化非學科類校外培訓治理中加強藝考培訓規範管理的通知》（以下簡稱《通知》），對藝考培訓規範管理作出全面要求，強調要嚴格規範藝考培訓主體，不得聘用有性侵、虐待、拐賣、暴力傷害等違法犯罪記錄人員從事培訓。



《通知》提出，各地要在黨委和政府統一領導下，發揮各級「雙減」協調機製作用，加大統籌聯動，明確部門職責，壓實監管責任，開展專項治理，對培訓機構違法違規行為嚴懲重罰。機構需做到證照齊全，統一納入管理。機構不得聘用有性侵、虐待、拐賣、暴力傷害等違法犯罪記錄人員從事培訓。

《通知》明確，要嚴格規範藝考培訓主體，規范培訓宣傳招生秩序，嚴禁機構虛假營銷宣傳、炒作考試錄取結果。要推動校內藝術教育提質增效，支持藝術類特色高中發展，合理引入校外藝考培訓資源，建立規範標準和程序。要規范培訓收費管理，堅持公益屬性，合理定價、明碼標價，實施培訓預收費全額監管，確保資金安全。

教育部等四部門聯合發文規範藝考培訓，有違法犯罪記錄者不得聘用。（示意圖 / vcg）

《通知》強調，要守住培訓安全管理底線，機構建立安全管理制度，落實人防、物防、技防，對有肢體接觸的培訓項目要求場所公開、透明、安全。嚴厲打擊機構及從業人員侵犯未成年人身心健康等違法犯罪行為。

《通知》指出，要規範集中住宿培訓，機構提供食宿等超出許可範圍的服務須取得相應經營資質，並向培訓主管部門報備，落實人員、場地和條件配備等要求。要加強學生校內外銜接管理，明確學校、家長、培訓機構各方責任，確保學生安全。